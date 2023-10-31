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Dudak uçuklatan rakam! İşte İBB'nin Cumhuriyet etkinliklerinde harcadığı para

İBB'nin Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Maltepe'de düzenlediği etkinliklerde harcanan para ortaya çıktı. Siyasal İletişim uzmanı Ferhat Murat, İBB'ye 'Harcanan rakam 553 milyon 871 bin 400 lira. Bu parayla ne yapılabilir? İBB o etkinlikleri biraz daha mütevazi yaparak 6 tane daha kavşak daha yapabilirdi. 200 milyon liraya bir sahne kurdurmak yerine daha mütevazi bir şekilde o coşkuya ortak olunabilirdi.' sözleriyle tepki gösterdi.

31 Ekim 2023 Salı 07:58 - Güncelleme:
Dudak uçuklatan rakam! İşte İBB'nin Cumhuriyet etkinliklerinde harcadığı para
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İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla Maltepe'de düzenlediği etkinliklerde harcanan para tartışma konusu oldu.

TV100'e konuk olan Siyasal İletişim uzmanı Ferhat Murat, 5. yılına giren CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun İBB'ye tahsis edilen kamu kaynaklarını har vurup harman savurmasına tepki gösterdi.

Etkinliklere harcanan dev miktarı ihale numarasına kadar açıklayan Murat şöyle konuştu:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bir program yapmış. Az önce söyledim ya 'Atatürkçülük nasıl olur?' Şehre hizmet ederek de olur. Şehre eserler kazandırarak da olur. Problemlerini ortadan kaldırarak olur.

Bakın etkinlikler için EKAP'ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) ihalesi yayımlanmış. İhale numarasını da verebilirim. Çünkü kamuya açık. 2023/732948 ihale numarasıyla harcadığı rakam 553 milyon 871 bin 400 lira.

Bu parayla ne yapılabilir? İstanbul Büyükşehir Belediyesi o etkinlikleri biraz daha mütevazi yaparak 6 tane daha kavşak daha yapabilirdi. 200 milyon liraya bir sahne kurdurmak yerine daha mütevazi bir şekilde o coşkuya ortak olunabilirdi. Çünkü sivilleşti artık bu iş. Bu kadar büyük paralar harcamak yerine, bu şehre yatırım yaparak bu şehrin sorunlarını ortadan kaldırabilirdi.

  • kutlama
  • Ferhat Murat

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