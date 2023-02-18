İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Şubat 2023 Cumartesi / 28 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8672
  • EURO
    20,1799
  • ALTIN
    1117.06
  • BIST100
    5026.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Düğün alışverişi için çıktıkları yolda feci kaza
Güncel

Düğün alışverişi için çıktıkları yolda feci kaza

Kocaeli Kartepe ilçesi TEM Otoyolu'nda sürücüsünün patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridine çektiği araca arkadan gelen tır çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 05:39 - Güncelleme:
Düğün alışverişi için çıktıkları yolda feci kaza
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre kaza 01.30 sıralarında TEM otoyolu İstanbul istikameti Kartepe Acısu mevkiinde meydana geldi. 34 UU 7002 plakalı Citroen marka hafif ticari aracın sürücüsü A.T. aracın lastiğinin patladığını fark etti. Lastiği tek başına değiştiremeyeceğini fark eden A.T. arkadaşları Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin'i arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 2 arkadaşı lastiği değiştirirken o sırada İstanbul istikametine seyir halinde olan F.Ü. idaresindeki 34 DLF 993 Plakalı Scanıa tır emniyet şeridinde lastik değiştirmekte olan A.T., Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin'i fark etmeyerek araca çarptı. Kazada A.T.'nın 2 arkadaşı olay yerinde hayatını kaybetti. A.T. ise olay yerine gelen ambulans ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Muhammed Emin Salcı ve Hakan Çetin'in cenazeleri ise morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre A.T., nişanlısı ve ailesi ile birlikte İstanbul'a düğün alışverişi yapmak için gittikleri öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

  • TEM Otoyolu
  • kaza
  • ölümlü kaza

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.