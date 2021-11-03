Düğün arifesinde kaçırılan kızı için nöbet tutuyor

DHA 3 Kasım 2021 Çarşamba 14:55 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 14:55

Terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocukları için her hafta çarşamba günü HDP il binası önündeki ailelerin bu hafta da evlat nöbeti devam etti. Esener ve Kırmızıyıldız ailelerinin de katılımıyla 29'uncu haftada sayıları 15'e çıkan evlat nöbetindeki aileler, HDP ve PKK'ya tepki gösterdi. Eyleme katılan anne Elma Esener, 2014 terör örgütünün evine baskın yapıp, kızını silah zoru ile dağa kaçırdığını anlattı. Kızı Elif'e bir an önce kavuşma hayali kuran Esener, "Kızımı 2014 yılında silah zoru ile dağa kaçırdılar. Evime baskın yapıp, kızımı kaçırdılar. Benim kızımı bana geri versinler. 2 gün düğününe kalmıştı, dünyaevine girecekti. Kızımı silah zoru ile dağa kaçırdılar. Ben kızımı istiyorum. Burada ölene kadar nöbet tutacağım. Kızımı bana versinler. Ben buradan hiçbir yere gitmiyorum. Ben kızımı, çocuğumu, ciğerimi istiyorum" diye konuştu.

Eşi Fahime ile birlikte 2014 yılında dağa kaçırılan oğlu Bilal için eyleme katılan baba Salih Kırmızıyıldız ise, "Oğlumu zorla kaçırıp, dağa götürdüler. Ben o zaman İstanbul'daydım. Ben gelene kadar çocuğuma kavuşamadım. Oğlumdan şimdiye kadar hiçbir haber de alamadım. Çocuğumu istiyorum, geri gelsin" dedi.

Kızı Sümeyye'ye kavuşma ümidiyle nöbetini sürdüren Süheyla Yenilmez, şunları söyledi:

"Kızım Sümeyye Yenilmez'i 2015 yılında okuldan kandırıp, kaçırıp, götürdüler. Kızımı istiyorum, HDP'den kızımı istiyorum. Kızımı bana geri versinler. Ben ölene kadar burada eylemime devam edeceğim. Çocuğumu istiyorum onlardan, bana geri göndersinler."