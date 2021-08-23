İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ağustos 2021 Pazartesi / 15 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4927
  • EURO
    9,9686
  • ALTIN
    487.803
  • BIST100
    1444.63
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Düğün dönüşü kullandığı ATV devrildi: 1 ölü
Güncel

Düğün dönüşü kullandığı ATV devrildi: 1 ölü

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ATV olarak bilinen arazi motorunun devrilmesi sonucu kazada Ali Karabacaklı (61) hayatını kaybetti, Murat Uzkuç yaralandı. Karabacaklı ve Uzkuç'un Denizli'nin Kale ilçesinde bir yakınlarının düğününden dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

DHA23 Ağustos 2021 Pazartesi 06:46 - Güncelleme: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 06:46
ABONE OL

Kaza, akşam saatlerinde Karacasu ilçesinin Yukarıgörle Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'nin Kale ilçesi İnceğiz Mahallesine bir yakınlarının düğününe katılan Ali Karabacaklı ve Murat Uzkuç, ATV olarak bilinen arazi motoru ile Aydın'ın Karacasu ilçesine hareket etti. Ali Karabacaklı idaresindeki plakası olmayan ATV, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Araçtan düşen Karabacaklı ve Uzkuç metrelerce savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali Karabacaklı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yolcu konumunda bulunan Murat Uzkuç ise yapılan ilk müdahalenin ardından Karacasu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Uzkuç'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Ali Karabacaklı'nın cesedi Karacasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.