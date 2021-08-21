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Güncel

Düğün magandaları 5 yaşındaki çocuğu yaraladı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde düğünde açılan ateş sonucu tabancadan çıkan mermi 5 yaşındaki Ömer Melik Tercan'ın ayağına isabet etti.

DHA21 Ağustos 2021 Cumartesi 22:21 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 22:21
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Olay, ilçeye bağlı Dikilitaş köyünde meydana geldi. Köy meydanında düğün yapıldığı esnada kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen tabancadan çıkan kurşun Ömer Melik Tercan'ın ayağına isabet etti. Yere yığılarak acı içinde çığlık atan çocuk, ihbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Tercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köyde önlem alırken, ateş eden şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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