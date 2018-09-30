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Düğün yemeğini yiyen 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde bir düğünde yemek yiyen 7'si çocuk 12 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Akhisar ilçesi Hasköy Mahallesi'nde O.Ş'nin (60) düzenlediği düğün merasimine gelen misafirlere tavuklu pilav, çorba ve nohut yemeği ikram edildi.
 
Yemeklerden yiyen S.A. (8 ), N.A. (4), E.K. (6), Z.N.K. (4), E.B. (15), O.K. (14), G.K. (10), E.K. (30), H.K. (19), E.K. (46), Z.K. (59), T.Ş. (54), bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Akhisar Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.
 
Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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