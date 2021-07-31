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Düğün yolunda korkunç kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

Adana'da düğüne giden ailenin bulunduğu otomobil, virajda minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobildeki aynı aileden 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:14 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 12:14
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Kaza, saat 10.00 sıralarında, Feke- Kozan kara yolunda meydana geldi. Osman Ordu (55) yönetimindeki 01 RU 709 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen Halil Kayabaşı'nın kullandığı 01 AEG 645 plakalı minibüsle kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, hurdaya dönen otomobilde bulunan Osman Ordu ve eşi Hatice Ordu (50) ile yeğenleri Nurcan (21), Rabia (18) ve Meryem Ordu'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi. Minibüsün yaralı sürücüsü Halil Kayabaşı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı haber alan Ordu ailesinin yakınları da kaza yerine koşarak gözyaşı döktü. Ailenin, yakınlarının düğününe katılmak üzere Kozan'a gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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