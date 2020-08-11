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Düğünde husumetliler arasında silahlı kavga çıktı, bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'de bir düğünde husumetliler arasında çıkan kavgada tabancayla vurulan Erdoğan Gök, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan M.Ç. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA11 Ağustos 2020 Salı 09:24 - Güncelleme: 11 Ağustos 2020 Salı 09:24
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Olay, 9 Ağustos günü ilçeye bağlı İshaklar Mahallesi’ndeki bir düğünde meydana geldi. İddiaya göre, düğün merasimine katılan A.Ş ve M.Ş., uzun yıllardır aralarında husumet bulunan Erdoğan Gök ile karşılaştı. Taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç. belinden çıkardığı tabancayla Erdoğan Gök'e ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Erdoğan Gök, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Gök, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı sırada yolda hayatını kaybetti. Jandarma, A.Ş. ve M.Ş.’yi gözaltına aldı. İkili yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. A.Ş. burada çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ş. ise tutuklandı.

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