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Düğünde istediği parça çalmadığı için ortalığı birbirine katan cezaevi firarisi yakalandı

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde düğünde istediği parça çalmadığı için ortalığı birbirine katarak 6 kişinin yaralanmasına neden olan cezaevi firarisi şahıs, polis tarafından yakalandı.

  • İHA
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Olay; akşam saatlerinde Gümüşova ilçesinde bir düğün salonunda meydana gelmişti. İstediği oyun havası çalınmadığı gerekçesiyle düğünde kavga çıkartan ve önce davetlilerle sonra da düğün sahipleriyle tartışan Soner G. isimli şahıs, tartışmanın büyümesi üzerine 4’ü bıçakla olmak üzere toplam 6 kişinin yaralanmasına neden olmuştu.
 
Kavga sonrası harekete geçen Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahsı önce düğün görüntülerinden şahsı tespit etti. Ardından şahsın yapılan GBT sorgusunda 'Adam Öldürme, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, 6136 SKM, Yaralama, Basit Yaralama' suçlarından toplam 9 yıl 6 ay hapis cezası ve 12 adet yakalama kararı olan ve cezaevi firarisi olduğu tespit edilen Soner G., Düzce Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı başarılı operasyonla Düzce şehir merkezindeki evinde yakalandı.
 
Polis ekipleri tarafından Düzce Emniyet Müdürlüğüne götürülen Soner G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çilimli Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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