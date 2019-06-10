Olay, dün gece, Arifiye Kemaliye Mahallesi´nde meydana geldi. Düğünde bilinmeyen nedenle çıkan kavgada E.S. (20) üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak Abdülhamit Parlak'ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Abdülhamit Parlak'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaparken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi gencin hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Parlak'ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Olayın ardından kaçan E.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.