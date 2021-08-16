Düğünden dönerken otomobil çarpan çift hayatını kaybetti

DHA 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:24 - Güncelleme: 16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:24

Kaza, saat 02.30 sıralarında İzmir- Ankara kara yolu üzeri Derbent Mahallesi girişinde meydana geldi. Yakınlarının düğününe katıldıkları Gölmarmara ilçesinden İzmir'deki evlerine dönmek için yola çıkan Mehmet Çakır ve Nimet Çakır çifti, çorba içmek için Turgutlu'da mola verdi. Çorbalarını içtikten sonra araçlarına yönelen çifte, yolun karşısına geçerken V.Ç.'nin (46) kullandığı 35 KS 893 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çakır çifti, çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Nimet Çakır'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti, ağır yaralı Mehmet Çakır Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çakır, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Nimet Çakır'ın cesedi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, hafif ticari aracın sürücüsünü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.