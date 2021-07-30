Dükkan önünde bekleyenlere silahlı saldırı

DHA 30 Temmuz 2021 Cuma 10:06 - Güncelleme: 30 Temmuz 2021 Cuma 10:06

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Esenkent Mahallesi Kanipaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, cadde üzerindeki cep telefonu dükkanının önünde bekleyen dükkan sahibi ve 3 arkadaşına silahla peş peşe ateş etti. Kurşunlardan biri yolda park halinde bulunan bir otomobile isabet etti. 4 yaralı çevredeki dükkanlara sığındı. Saldırgan, ise iddiaya göre caddede durdurduğu otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar, çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme polisleri çevrede uzun süre inceleme yaptı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Baki Kilolu, "Dışarı çıktım, adam mermi atıyor. 3 kişi yaralandı. Saldırgan siyah bir arabaya bindi yukarı doğru çıktı" dedi.