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Dumandan etkilenen 2 kardeş vefat etti

Gaziantep'te, öğle saatlerinde bir evde çıkan yangında yabancı uyruklu 2 çocuk, dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.

IHA24 Ocak 2022 Pazartesi 14:11 - Güncelleme: 24 Ocak 2022 Pazartesi 14:11
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Yangın, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Kahvelipınar Mahallesinde bulunan 3 katlı bir evin giriş katında çıktı. İddiaya göre, 2 çocuğun evde bulunduğu esnada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası dumanı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yoğun kar yağışı nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken, sağlık ekipleri ise yangın sırasında evde bulunan iki çocuğa müdahale etti.

İKİ KARDEŞ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptıkları inceleme sonucu, yangın sırasında evde bulunan Handan Halil (4) ile Osman Halil (6) isimli yabancı uyruklu iki kardeşin dumandan etkilenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Yangın sonrası bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken, olay yeri inceleme ekipleri ise iki çocuğun hayatın kaybettiği evde incelemelerde bulundu.

CENAZELER EVDEN ÇIKARKEN YAKINLARI FERYAT ETTİ, O ANKİ GÖRÜNTÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden iki kardeşin cansız bedenleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çocukların cansız bedenlerinin ceset torbaları ile çıkarılarak kar yağışı nedeniyle sokağa giremeyen cenaze aracına götürülmesi esnasında, yakınları feryat ederek göz yaşı döktü.

Olay sonrası Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin ile İlçe Emniyet Mustafa Yaman bölgeye gelerek incelemelerde bulunurken, yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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