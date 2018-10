Dumlupınar Belediye Başkanı Tezcan: CHP'ye geçeceğim haberleri tamamen asılsızdır

Bazı çevrelerin hakkında kasıtlı karalama kampanyası başlattıklarını belirten Başkan Niyazi Tezcan, ''Son günlerde yazılı ve sosyal medyada, hakkımda mensubu bulunmaktan her zaman gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağım haberleri çıkartılmaktadır. Şahsım olarak her zaman, Genel Başkanım Devlet Bahçeli ve partim Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlı olarak çalışmaktan onur duymaktayım. Dava adamı şuuru nedir çok iyi bilen biri olarak, bu hiç bir zaman değişmeyecektir. Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarında Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı olarak görev yapmaktan her zaman gurur duymuşumdur ve bu aynen devam edecektir. Hakkımda, yazılı ve sosyal medyada kasıtlı olarak çıkarıldığına inandığım bu haberleri yayınlayanlar hakkında, her türlü hukuki işlemi başlattığımın bilinmesini kamuoyuna saygı ile bildiririm'' dedi.