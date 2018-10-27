Son Dakika Haberleri 27

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dumlupınar Belediye Başkanı Tezcan: CHP'ye geçeceğim haberleri tamamen asılsızdır

Kütahya'nın Dumlupınar Belediye Başkanı Niyazi Tezcan, 'Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılıp CHP'ye geçeceğim yönünde çıkan haberler tamamen asılsız ve iftiradan ibarettir' dedi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bazı çevrelerin hakkında kasıtlı karalama kampanyası başlattıklarını belirten Başkan Niyazi Tezcan, ''Son günlerde yazılı ve sosyal medyada, hakkımda mensubu bulunmaktan her zaman gurur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne katılacağım haberleri çıkartılmaktadır. Şahsım olarak  her zaman, Genel Başkanım Devlet Bahçeli ve partim Milliyetçi Hareket Partisi'ne bağlı olarak çalışmaktan onur duymaktayım. Dava adamı şuuru nedir çok iyi bilen biri olarak, bu hiç bir zaman değişmeyecektir. Kuruluşun ve kurtuluşun topraklarında  Milliyetçi Hareket Partili Belediye Başkanı olarak görev yapmaktan her zaman gurur duymuşumdur ve bu aynen devam edecektir. Hakkımda, yazılı ve sosyal medyada kasıtlı olarak çıkarıldığına inandığım bu haberleri yayınlayanlar hakkında, her türlü hukuki işlemi başlattığımın bilinmesini kamuoyuna saygı ile bildiririm'' dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gazze´den İsrail´e füze saldırısı

Gazze´den İsrail´e füze saldırısı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA