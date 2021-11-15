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Dün akşam hayatını kaybetti! Bakan Soylu, başsağlığı mesajı yayımladı

Türkiye Ermeni Kilisesi din görevlilerinden Başrahip Tatul Anuşyan hayatını kaybetti. Bakan Soylu, Anuşyan için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA15 Kasım 2021 Pazartesi 10:10 - Güncelleme: 15 Kasım 2021 Pazartesi 10:10
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Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Başrahip Anuşyan, Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

Başrahip Anuşyan, tedavi gördüğü hastanede dün akşam hayatını kaybetti.

Bakan Soylu'dan Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri Anuşyan için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan Beyefendi'nin vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ailesi, yakınları ve Ermeni Cemaatine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadesini kullandı.

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