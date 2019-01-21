Dün Münbiç, bugün Haseke… Suriye’de neler oluyor?
Trump’un çekilme kararı sonrası gözler yeniden Suriye’ye çevilmiş geçtiğimiz çarşamba Münbiç’te bombalı saldırı olmuş, 2’si ABD askeri olmak üzere 14 kişi ölürken saldırıyı DEAŞ üstlenmişti. Benzer bir saldırı da bugün Haseke’de meydana geldi. 2 ABD askerinin ağır yaralandığı intihar saldırısında 8 YPG’li terörist öldü.
- star.com.tr/ Hasan Aytekin
Suriye'nin Haseke kentinde, terör örgütü YPG ile ABD'nin ortak askeri konvoyuna düzenlenen intihar saldırısı sonucunda 2 ABD askeri ağır yaralanırken, 8 PKKYPG'li terörist öldü.
Münbiç saldırısı sonrası karışması beklenen Suriye hesapları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün akşam Trump ile görüşmesinde anlaşmanın devamı ile karşılık buldu. Yine Erdoğan'ın Putin görüşmesi gündemde iken son gelişmeleri yazarımız Ardan Zentürk Star.com.tr için değerlendirdi.
ABD, Rusya ve Suriye denkleminde en kritik nokta nedir?
Amerika ve Rusya Suriye topraklarında emperyal bir mücadele veriyorlar diyen Zentürk, "Irak-Suriye-Lübnan hattı Türkiye için bir ulusal beka mücadelesi alanıdır." dedi. İşin tuhafı, Suriye ile sınırı olmayan, binlerce kilometre öteden gelen ülkelerin askerleri bu coğrafyada rahatlıkla bayrak gösterdiğini ifade eden Zentürk, herkesin Türkiye’yi durdurma konusunda mutabakatı olduğuna dikkat çekti
Bu gelişme, yüzyıllık hesaplaşma dediğimiz kavramın doğru olduğunu göstermesi bakımından önemli diyen Zentürk, " Türkiye sınırındaki güçlü ordusuyla büyük bir asimetrik avantaj elde etmiş olmasına rağmen Amerika ve Rusya ile ne kadar titiz bir diplomasi yürütüyor, İran’la teması hiç aksatmıyor ama, İsrail, Suriye’ye sürekli askeri saldırı halinde ve bu saldırılar Rusya’nın bile doğru dürüst sesi çıkmıyor" dedi
Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalardan, Putin’in 23 Ocak buluşmasındaki genel tavrının ne olacağını anladık diyen Zentürk, "Rusya, bir siyasi çözümü hızlandırmaktan çok, Suriye topraklarının tamamının yeniden Baas rejiminin kontrolünde olmasını hedefleyen bir politikanın takipçisi" olacağını söyledi
Amerika’nın aynı topraklar üzerinde geliştirdiği “Türkiye’siz formüller” konusunda ısrarcı olduğunu belirten Zentürk, "Yarın, iki emperyal gücün Türkiye’ye o sınırları kapatmayacağının da hiçbir garantisi bulunmuyor. Endişem bundan kaynaklanıyor.” dedi
Ortadoğu'nun kısa vadeli geleceğinde neler bekliyorsunuz?
Ortadoğu’daki gelişmelere paralel olarak yeniden “Erdoğan’sız Türkiye” planlamalarının tüm işaretlerinin de alındığını vurgulayan Zentürk şunları konuştu:
“Geçtiğimiz yaz aylarından bu yana, neo-con/Siyonist lobinin tüm toplantılarında tekrarlanan iki cümle var. Birincisi, “İran bugünün, Türkiye yarının düşmanıdır…” Yani, bugünden Türkiye’nin başını fena halde belaya sokma gayreti mevcuttur.
İsrail’in bu şekliyle olduğu bir Ortadoğu’da ABD başta emperyal güçlerin Türkiye’nin güçlenmesine izin verecek zemini kabul etmeleri mümkün değildir diyen Zentürk, "Bu nedenle o toplantılarda tekrarlanan bir cümleye çok dikkat etmek gerekiyor, o da şu: Erdoğan’ı başladığı yerde indireceğiz." dedi
Bütün manevralar, oy oranı düşmüş, İstanbul veya Ankara’dan birini kaybetmiş bir Erdoğan portresi oluşturmak üzeredir diyen Zentürk, "Ondan sonra, erken seçim baskılarının, bu baskıların işlememesi halinde de AK Parti ve MHP’den milletvekili kopartarak örneğini Brezilya’da gördüğümüz “azil süreçlerinin zorlanması” senaryolarını da izleyebiliriz." dedi.
Hedef, artık belli. Emperyalizm, kendisiyle uyumlu bir muhafazakar yeni lider ve kadro arayışınd diyen Zentürk, "1 Nisan 2019 itibariyle siyasetin hayli sert bir iklime sürükleneceğini tahmin ediyorum" dedi. "Erdoğan'ın emperyalizmin bütün fay hatlarını derinleştirmeye çalışacağını, bu yolda herkesi cepheye süreceğini gördüğünü belirten Zentürk, "Fazıl Say konserinde çizdiği tabloyu bu nedenle önemsiyorum. Oradaki tablo sıradan bir seçim kampanyası manevrası değildi." dedi
Erdoğan siyasette işaretlere önem veren bir karakter ve bunu çok iyi yapıyor diyen Zentürk, "Orada çizdiği tablodan rahatsız olanların paniği ise belli. Onlar görüş ayrılıklarının içinden çıkılmaz derin fay hatlarına dönüşmesini ve gerekirse, memleketin başının yeniden çok ama çok büyük belalara düşmesini hedefliyor." dedi.
"Formülüm şudur: Tek gücümüz demokrasimizdir. Aramızdaki görüş ayrılıkları zafiyet değil, gücümüzdür diyen Zentürk, "Bir arada saygı içinde bir arada yaşama kültürünü geliştireceğiz, emperyalizme karşı da siyasi, etnik ve dini tercihleri ne olursa olsun hepimiz tek yumruk olacağız. Günümüz siyasetine düşen ana görev de sanırım budur.” dedi
Ardan Zentürk, “Suriye’de zaman daralıyor, ordu girmeli” başlıklı yazısında ise “Amerika Suriye’nin kuzeyine İsrail için kurulmuş bir “Arap NATO”su, Rusya da, Şam-PKK hattında sağlayacağı anlaşmayla bir başka askeri yapılanmayı yerleştirme peşindeler.”değerlendirmesinde bulundu, Pentagon açıklamaları, Münbiç saldırısı ve Mcgurk yazısı sonrası bölgede gelinen durumu, “Seyredecek miyiz, hayır. ABD’nin gitmesi halinde orada Baas üniformalı PKK olması bizim için çözüm müdür, hayır. Veya, Körfez ülkeleri-Mısır’dan gelen askerlerin kuracağı güvenli bölge bizim için güvenli midir, hayır.” şeklinde değerlendirdi
“O zaman, girmek zorundayız. “cümleleri dikkat çeken Zentürk, şu cümlelerle iç siyasetten kaynaklanacak saldırıyı da gündeme getirdi:
“Uyarıyorum. ABD’deki neo-con/Siyonist lobi, Erdoğan’ı,'DAEŞ’e karşı mücadelede güvenilmez' (PKK’cı Bret McGurk’ünWashington Post yazısı ) ve radikal örgütlere silah temin eden ( FETÖ’cü Siyonist Michael Rubin’inyazısı)² karanlık portre olarak tarif eden yeni bir kampanya başlatıyor. " diyen Zentürk, devamının, Erdoğan’ın başkanlık meşruiyetinin tıpkı Venezuela’nın Maduro’suna yaptıkları gibi küresel zeminde sorgulanmasıdır.Bu saldırının iç politikaya yansıyan yüzünde aranan “dünyaca saygın ılımlı muhafazakar politikacı” karakteri hangi vesayetin cebinden çıkar, ona hangi sürpriz isimler destek olur, yolunu açar, 1 Nisan sabahından itibaren göreceğiz. “ dedi.
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