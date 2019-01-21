Dün Münbiç, bugün Haseke… Suriye’de neler oluyor?

Suriye'nin Haseke kentinde, terör örgütü YPG ile ABD'nin ortak askeri konvoyuna düzenlenen intihar saldırısı sonucunda 2 ABD askeri ağır yaralanırken, 8 PKKYPG'li terörist öldü.

Münbiç saldırısı sonrası karışması beklenen Suriye hesapları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dün akşam Trump ile görüşmesinde anlaşmanın devamı ile karşılık buldu. Yine Erdoğan'ın Putin görüşmesi gündemde iken son gelişmeleri yazarımız Ardan Zentürk Star.com.tr için değerlendirdi.

ABD, Rusya ve Suriye denkleminde en kritik nokta nedir?

Amerika ve Rusya Suriye topraklarında emperyal bir mücadele veriyorlar diyen Zentürk, "Irak-Suriye-Lübnan hattı Türkiye için bir ulusal beka mücadelesi alanıdır." dedi. İşin tuhafı, Suriye ile sınırı olmayan, binlerce kilometre öteden gelen ülkelerin askerleri bu coğrafyada rahatlıkla bayrak gösterdiğini ifade eden Zentürk, herkesin Türkiye’yi durdurma konusunda mutabakatı olduğuna dikkat çekti

Bu gelişme, yüzyıllık hesaplaşma dediğimiz kavramın doğru olduğunu göstermesi bakımından önemli diyen Zentürk, " Türkiye sınırındaki güçlü ordusuyla büyük bir asimetrik avantaj elde etmiş olmasına rağmen Amerika ve Rusya ile ne kadar titiz bir diplomasi yürütüyor, İran’la teması hiç aksatmıyor ama, İsrail, Suriye’ye sürekli askeri saldırı halinde ve bu saldırılar Rusya’nın bile doğru dürüst sesi çıkmıyor" dedi

Rus Dışişleri Bakanı Lavrov’un geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalardan, Putin’in 23 Ocak buluşmasındaki genel tavrının ne olacağını anladık diyen Zentürk, "Rusya, bir siyasi çözümü hızlandırmaktan çok, Suriye topraklarının tamamının yeniden Baas rejiminin kontrolünde olmasını hedefleyen bir politikanın takipçisi" olacağını söyledi

Amerika’nın aynı topraklar üzerinde geliştirdiği “Türkiye’siz formüller” konusunda ısrarcı olduğunu belirten Zentürk, "Yarın, iki emperyal gücün Türkiye’ye o sınırları kapatmayacağının da hiçbir garantisi bulunmuyor. Endişem bundan kaynaklanıyor.” dedi

Ortadoğu'nun kısa vadeli geleceğinde neler bekliyorsunuz?

Ortadoğu’daki gelişmelere paralel olarak yeniden “Erdoğan’sız Türkiye” planlamalarının tüm işaretlerinin de alındığını vurgulayan Zentürk şunları konuştu:

“Geçtiğimiz yaz aylarından bu yana, neo-con/Siyonist lobinin tüm toplantılarında tekrarlanan iki cümle var. Birincisi, “İran bugünün, Türkiye yarının düşmanıdır…” Yani, bugünden Türkiye’nin başını fena halde belaya sokma gayreti mevcuttur.

İsrail’in bu şekliyle olduğu bir Ortadoğu’da ABD başta emperyal güçlerin Türkiye’nin güçlenmesine izin verecek zemini kabul etmeleri mümkün değildir diyen Zentürk, "Bu nedenle o toplantılarda tekrarlanan bir cümleye çok dikkat etmek gerekiyor, o da şu: Erdoğan’ı başladığı yerde indireceğiz." dedi

Bütün manevralar, oy oranı düşmüş, İstanbul veya Ankara’dan birini kaybetmiş bir Erdoğan portresi oluşturmak üzeredir diyen Zentürk, "Ondan sonra, erken seçim baskılarının, bu baskıların işlememesi halinde de AK Parti ve MHP’den milletvekili kopartarak örneğini Brezilya’da gördüğümüz “azil süreçlerinin zorlanması” senaryolarını da izleyebiliriz." dedi.

Hedef, artık belli. Emperyalizm, kendisiyle uyumlu bir muhafazakar yeni lider ve kadro arayışınd diyen Zentürk, "1 Nisan 2019 itibariyle siyasetin hayli sert bir iklime sürükleneceğini tahmin ediyorum" dedi. "Erdoğan'ın emperyalizmin bütün fay hatlarını derinleştirmeye çalışacağını, bu yolda herkesi cepheye süreceğini gördüğünü belirten Zentürk, "Fazıl Say konserinde çizdiği tabloyu bu nedenle önemsiyorum. Oradaki tablo sıradan bir seçim kampanyası manevrası değildi." dedi

Erdoğan siyasette işaretlere önem veren bir karakter ve bunu çok iyi yapıyor diyen Zentürk, "Orada çizdiği tablodan rahatsız olanların paniği ise belli. Onlar görüş ayrılıklarının içinden çıkılmaz derin fay hatlarına dönüşmesini ve gerekirse, memleketin başının yeniden çok ama çok büyük belalara düşmesini hedefliyor." dedi.

"Formülüm şudur: Tek gücümüz demokrasimizdir. Aramızdaki görüş ayrılıkları zafiyet değil, gücümüzdür diyen Zentürk, "Bir arada saygı içinde bir arada yaşama kültürünü geliştireceğiz, emperyalizme karşı da siyasi, etnik ve dini tercihleri ne olursa olsun hepimiz tek yumruk olacağız. Günümüz siyasetine düşen ana görev de sanırım budur.” dedi