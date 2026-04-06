Güncel

Dün peşkeş çekenler bugün ''malımıza çökülüyor'' yaygarası kopardı! CHP zihniyeti İzmir'de işgalciliğe girişti

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik tahliye sürecinde yargı kararlarının uygulanmadığını ifade etti. İnan, eski DGM binalarına ilişkin üç kez verilen tahliye kararına rağmen binanın boşaltılmadığını belirtti.

AA6 Nisan 2026 Pazartesi 10:57 - Güncelleme:
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yazılı açıklamasında sabah saatlerinde yapılan işlemler üzerinden "şafak baskını" söylemleriyle bir mağduriyet algısı oluşturulmaya çalışıldığını, "şafak baskını, malımıza çökülüyor" yaygarasının ardında bir mağduriyet değil, hukuk tanımazlık yattığını belirtti.

Yapının Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) döneminden kalan ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait tapulu bir mülk olduğunu, buna rağmen üç ayrı tahliye kararının uygulanmadığını anlatan İnan, "İçeridekiler, bağımsız yargının tam üç kez verdiği tahliye kararını ellerinin tersiyle iterek açıkça işgalcilik yaptı. İstanbul'da mahkeme kararı bile olmadan gençlere hizmet eden onca kurumu kapı dışarı edenler, konu İzmir olunca kendi ülkelerinin kurumuna sanki bir 'Yunan vakfıymış' gibi düşmanca bakacak kadar çifte standart uyguladılar." ifadelerini kullandı.

İnan, İzmir'de kamuoyuna "İzmir'in malı İzmir'de kalmalı" söylemiyle seslenen çevrelerin geçmişte farklı bir tutum sergilediğini, söz konusu binanın yakın geçmişte İstanbul merkezli bir vakfa ihalesiz ve bedelsiz şekilde devredilmek istendiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sahnede 'İzmir'in malı İzmir'de kalmalı' naraları atanların sicili ise bambaşka bir gerçeği fısıldıyor. Çok değil, yakın bir geçmişte aynı kişiler, bu tarihi mirası ihalesiz ve bedelsiz bir şekilde İstanbullu bir vakfın kullanımına sunmaya kalkmıştı. İzmir'in malını adeta uçurumun kenarından alan ve bu hukuksuz işleme 'dur' diyen ise AK Parti kadroları oldu. Geçmişte İzmir'in malını başkalarına altın tepside peşkeş çekmeye kalkıp yargıdan dönenlerin, bugün utanmadan 'malımıza çökülüyor' demesi tam bir ikiyüzlülüktür. Eğer bugün o mal İzmir'de kalıyorsa, geçmişte sergilenen o kararlı hukuki mücadele sayesindedir."

İnan, tarihi yapının bundan sonra İzmirli gençlere hizmet edecek şekilde yeniden değerlendirileceğini kaydederek, "İzmir'in değerlerini gerçekten düşünüyorsanız önce kendi belediyelerinizdeki kamu kaynaklarının şahsi menfaatlere ve gayrimeşru ilişkilere kurban edilmesini engelleyin. İzmir'de belediyeler CHP'lilerin sevgililerine değil, İzmirlilere hizmet etmeli." ifadelerini kullandı.

