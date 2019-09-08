Şehidimizin intikamı alındı: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Mardin Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva'yı şehit eden 3 teröristin Ömerli ilçesindeki operasyonda etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu da, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Bakan Soylu,PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Mardin Polis Özel Harekat Şube Müdürü Tufan Kansuva’nın kanının yerde kalmadığını belirterek, "Kıymetli arkadaşım, Tufan Müdürüm, kanın yerde kalmadı. 3’ü de leş olarak alındı! Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.