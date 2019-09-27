Dün saat 13.59'da kent genelinde hissedilen deprem meydana geldi. . AFAD'ın verilerine göre 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. Kandilli’den yapılan açıklamada 'Son 20 yıldır buna benzer deprem aktivitesi yaşanmamıştı' denildi. Son 20 yılın en büyük depremi İstanbulluları paniğe uğrattı. 26 Eylül depremi birçok vatandaş tarafından 17 Ağustos 1999 depremi ile kıyaslanmaya başlandı. Dünkü deprem kaç saniye sürdü? 17 Ağustos 1999 depremi kaç saniye sürmüştü? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. İşte tüm detaylar...

DÜNKÜ DEPREM KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

İstanbul'da saat 13.59'da deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi. İstanbulluları korkutan deprem 10-15 saniye sürdü.

VATANDAŞLAR GECEYİ DIŞARIDA GEÇİRDİ

Dün saat 13.59 meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından, evlerine girmek istemeyen bazı vatandaşlar geceyi parklarda, arabalarında ve sahilde geçirdi.

Geceyi dışarıda geçiren Irgat Devrim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1999 depremini de yaşadığını belirterek, "Öğleden beri beşik gibi sallanıyoruz. Birçok artçı sarsıntı oldu. Sosyal medyada da açıklamalar var ama bunu kimse bilemez ki. Saatini, dakikasını kimse bilemez ama yine de bizi tedirgin ediyor." dedi.

Alana arkadaşı ile çadır kuran Sadettin Tantankeleş de geceyi dışarıda geçirme kararı aldıkları anlatarak, şunları kaydetti:

"Depremden sonra başta evde kalmaya karar verdik. Bütün sokak dışarıda yatıyordu. Biz de çimenlik alana çadır kurup güvenli alana geldik. Sosyal medyada dolaşan iki ses kaydı bizi etkiledi. Sabah staja gideceğiz ama burada bekliyoruz. Buradan eğitimimize devam edeceğiz."

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRMÜŞTÜ?

Türkiye'nin kuzey bölgelerden boydan boya geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın batı bölümünde meydana gelen deprem, 17 Ağustos 1999 Salı günü saat 03:01'de başladı ve 45 saniye sürdü.

Depremin merkez üssü İzmit'in Gölcük ilçesi olarak açıklandı. Büyüklüğü de Richter ölçeğine göre ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) tarafından 7.6; Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından ise 7.8 olarak ölçüldü.

Bununla birlikte, bugün genel olarak depremin büyüklüğü, ilk yapılan açıklamalarda duyurulan 7.4 olarak kabul ediliyor ve bu ölçü kullanılıyor.

17 Ağustos Depremi, büyüklüğü açısından Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci yer sarsıntısı olarak kayıtlara geçti.

Derinliği 17 kilometre olan sarsıntıda yer kabuğunun sağa doğru hareket ettiği ve 120 kilometrelik bir hat boyunca kırıldığı tespit edildi.