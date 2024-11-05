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Dünürünü öldürmüştü: Sınırda gözaltına alındı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dünürünü tabancayla vurarak öldüren şüpheli, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınır kapısında yakalanarak tutuklandı.

AA5 Kasım 2024 Salı 10:10 - Güncelleme:
Dünürünü öldürmüştü: Sınırda gözaltına alındı
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesi'nde 12 Ekim'de boşanma aşamasındaki kızının kayınpederi Abdulkadir Tozkoparan'ı (47) tabancayla vurarak öldüren firari Nazmi Ç'nin (51), yurt dışına kaçacağını belirledi.

Bunun üzerine ekipler, sınır kapılarına bilgilendirmede bulundu.

Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda bir kamyonetin durumundan şüphelenen Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları aramada aracın kasasında gizlenen cinayet zanlısı Nazmi Ç'yi yakaladı.

Göçmen kaçakçısıyla anlaşarak Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı tespit edilen Nazmi Ç, Edirne Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

- OLAY

Sarıhamzalı Mahallesi'nde 12 Ekim'de Nazmi Ç, boşanma aşamasında olan kızının kayınpederi Abdulkadir Tozkoparan'ı sokakta tabancayla vurarak öldürmüştü.

Olay yerinden kaçan Nazmi Ç'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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