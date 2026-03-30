Dünya Antalya'da buluşuyor: Hedef ''Ethnosports 2027''

Dünya Etnospor Birliği tarafından her yıl "Geleneksel Sporların İhyası" misyonuyla düzenlenen Etnospor Forumu'nun sekizincisi, 3-5 Nisan 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilecek.

Gelenek, saygı, dayanışma ve barış ilkeleri etrafında şekillenen forum, bu yıl özellikle "Ethnosports 2027" vizyonunun belirlenmesine odaklanacak.

Küresel ölçekte geleneksel sporların gelişimini hedefleyen organizasyon, bugüne kadarki en geniş katılımlardan birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

100'ü AŞKIN ÜST DÜZEY DEVLET YETKİLİSİ KATILACAK

Aralarında 15'in üzerinde spor ve kültür bakanının da bulunduğu 100'ü aşkın üst düzey devlet yetkilisi, uluslararası delegasyonlar, akademisyenler ve sporcular forum kapsamında bir araya gelecek.

ANA GÜNDEM ETHNOSPORTS 2027

Forumun ana gündemini, geleneksel sporların uluslararası arenada daha güçlü bir konuma taşınmasını amaçlayan "Ethnosports 2027" projesi oluşturuyor.

Bu kapsamda, dünyanın dört bir yanından sporcuların katılımıyla düzenlenmesi planlanan büyük ölçekli organizasyonun hazırlık süreçleri, yönetim modeli ve uygulama stratejileri detaylı şekilde ele alınacak.

PROGRAM TAKVİMİ BELLİ OLDU

Program kapsamında ilk gün, çoklu spor organizasyonlarının küresel etkisini konu alan açılış konuşmasıyla başlayacak.

Ardından Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan başkanlığında düzenlenecek "Geleneksel Sporlar Küresel Sahnede" başlıklı üst düzey bakanlar paneli gerçekleştirilecek.

Günün devamında ise "organizasyon ve yönetişim", "spor ve rekabet sistemi" ile "pazarlama ve iletişim" başlıklarında paralel oturumlar düzenlenecek.

İlk gün, üye federasyon toplantısı ve gala yemeğiyle tamamlanacak.

İkinci gün programında ise iletişim panelinin ardından "Küresel Gelenek Çağrısı" başlığıyla Ethnosports 2027 Forum Bildirgesi kamuoyuna duyurulacak.

Forum, geleneksel sporlara katkı sağlayan kişi ve kurumların ödüllendirileceği törenle devam edecek ve kapanış konuşmalarının ardından düzenlenecek şehir turuyla sona erecek.

Etnospor Forumu, geleneksel spor ve oyunların yalnızca yaşatılmasını değil, aynı zamanda uluslararası standartlarda kurumsallaşarak küresel bir marka haline gelmesini amaçlıyor.

"Ethnosports 2027" vizyonu doğrultusunda ortaya konulacak yol haritasının, kültürel diplomasiye katkı sağlaması ve geleneksel sporların dünya genelindeki görünürlüğünü artırması hedefleniyor.