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Dünya ayağa kalktı, Kılıçdaroğlu sus pus! Azerbaycanlı gazetecinin dikkatinden kaçmadı

Seçim öncesi milliyetçilik nidaları atan Kemal Kılıçdaroğlu, kardeş ülke Azerbaycan'ın Karabağ'da başlattığı 'antiterör' operasyonu hakkında tek bir kelime etmedi. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova'nın dikkatini çekti. İbrahimova ,'Sayın Kılıçdaroğlu, komşu ve kardeş ülke Azerbaycan tarihi topraklarını düşmandan temizleyerek, bölge huzuruna katkıda bulunma amacı taşıyan bir askeri operasyon içerisinde. Konu ile ilgili ve Azerbaycan halkına iletmek üzere tek bir paylaşımınızı bulamadım sayfanızda.' dedi.

20 Eylül 2023 Çarşamba 16:31 - Güncelleme:
Dünya ayağa kalktı, Kılıçdaroğlu sus pus! Azerbaycanlı gazetecinin dikkatinden kaçmadı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki terörle mücadele operasyonlarının sonuca ulaştığını ve Ermenilerin teslim olduğunu açıkladı. Dünya gündemine oturan antiterör operasyonu 24 saat dolmadan Ermenistan'ın silah bıraktığını ilan etmesiyle sona erdi. Başkan Erdoğan'ın BM konuşması başta olmak üzere Ankara makamları operasyona olan desteğini her fırsatta dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU VE CHP TEK KELİME ETMEDİ

Seçim döneminde 'milliyetçilik' vurgusuyla oy toplamaya çalışan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin operasyona ilişkin tek bir söz sarf etmemesi ise dikkat çekti. Tüm bu gelişmeler sonrası gözler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'ye çevrildi. Seçim döneminde 'milliyetçilik' naraları atarak oy devşirmeye çalışan Kılıçdaroğlu'nun operasyona ilişkin tek bir söz söylememesi dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcıları Kılıçdaroğlu'na ikinci tur seçimleri öncesi sarf ettiği şu sözleri hatırlattı:

"Bizim milliyetçiliğimizi sorgulayacak kişi daha anasından doğmadı. Açık ve netim. 6 okumuzdan birisi milliyetçilik. Milliyetçilik yurtseverlik, vatanseverliktir."

AZERİ GAZETECİ: TEK BİR PAYLAŞIMINIZI BULAMADIM

Kılıçdaroğlu'nun operasyona desteğine ilişkin tek bir paylaşım yapmamış olması Azerbaycanlıların da dikkatinden kaçmadı. Azerbaycan'ın Karabağ'da yasa dışı silahlı Ermeni gruplara başlattığı operasyona sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na, Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova tepki gösterdi.

Azerbaycanlı gazeteci Nigar İbrahimova da Kılıçdaroğluna tepkisini şu paylaşımla gösterdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, komşu ve kardeş ülke Azerbaycan tarihi topraklarını düşmandan temizleyerek, bölge huzuruna katkıda bulunma amacı taşıyan bir askeri operasyon içerisinde. Konu ile ilgili ve Azerbaycan halkına iletmek üzere tek bir paylaşımınızı bulamadım sayfanızda."

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ ÜSTÜNE TEPKİ

Azeri gazetecinin paylaşımının altına çok sayıda kullanıcı da Kılıçdaroğlu'na tepki içeren paylaşımlar yaptı. İşte onlardan bazıları:

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