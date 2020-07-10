Dünya Ayasofya'yı konuşuyor: Muhafazakarlar uzun zamandır istiyor, laik muhalefet karşı

star.com.tr 10 Temmuz 2020 Cuma 18:49 - Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 18:49

Yıllardır süren yargısal sürecin ardından, Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği'nin açtığı davadan bu kez tarihi bir karar çıktı.

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti.

Karar, talebe karşı çıkan çoğu Batı medyası da dahil tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. İşte o haberlerden bazıları...

DW: AYASOFYA CAMİ OLUYOR

Alman Deutsche Welle, haberi okuyucularına 'Ayasofya yeniden cami oluyor' başlığıyla birinci manşetten duyurdu.

Ayasofya'nın tarihsel süreçlerinin yer verildiği haberde, yapının bir mimari şaheserden çok her zaman 'siyasal' bir simge olduğu belirtildi.

CNN: AYASOFYA'NIN YENİDEN CAMİYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN YOLU AÇILDI

ABD merkezli CNN International, kararı okuyucularına 'Türk yargısı, Ayasofya'yı tekrar camiye dönüştürmenin yolunu açtı' başlığıyla servis etti.

Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 5 Temmuz'daki TRT röportajına atıfta bulunularak, 'Erdoğan, komşu Yunanistan'ın öncülüğündeki plana tepki gösterdi. Devlet kanalı TRT ile 5 Temmuz'da yaptığı röportajda, "Ayasofya'yı camiye dönüştürmeyin" diyorlar. Türkiye'yi siz mi yönetiyorsunuz? Türkiye'nin kurumları var. Kimin bunu yapma yetkisi olduğu açık. " ifadelerine yer verildi.

Haberde ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompe'nun Ayasofya açıklaması ve Türk Dışişleri'nin verdiği yanıta da yer verildi.

BBC: İSLAMİ CAMİA UZUN ZAMANDIR İSTİYOR, LAİKLER KARŞI

İngiltere merkezli BBC News, Danıştay kararının uzun zamandır ülkedeki İslamcılar tarafından beklendiğini yazdı.

'Türkiye simgesel İstanbul müzesini camiye dönüştürüyor: Ayasofya' başlığıyla duyurulan haberde, Danıştay kararını takip eden cumhurbaşkanlığı kararnamesine yer verildi.

Haberde, Ayasofya'nın yeniden cami olması için başvurulan yargısal süreçlerden söz edilirken, 'Türkiye'deki İslami muhafazakar camia, uzun zamandır Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini istedi, ancak laik muhalefet üyeleri buna karşı çıktılar...' ifadeleri yer aldı.

Yunanistan basını habere geniş yer verirken karar, 'Erdoğan Ayasofya'yı camiye dönüştürecek kararı imzaladı', 'Ayasofya cami oluyor' 'Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülemsinin yolu açıldı.' şeklinde başlıklarla anons edildi.

Yine Katar merkezli Al Jazeera gibi çok dilde yayın yapan uluslararası medya kuruluşları da haberi manşetten duyurdu.

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