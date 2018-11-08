Dünya Basını manşetleriyle Atatürk kitabı Dergilik’te
Türkiye’nin en çok takip edilen dijital yayın platformu Dergilik, Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 80’inci yıldönümünde, okuyucularını özel bir eserle buluşturuyor. Televizyon gazeteciliğinin duayenlerinden Nuri Çolakoğlu’nun hazırladığı ‘Kasım 1938-Dünya Basınında Atatürk’ kitabı, 10 Kasım itibarıyla Dergilik raflarında yerini alacak.
Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik, Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 80’inci yıldönümünde, çok özel bir eseri okuyucularıyla buluşturuyor. Türkiye’de televizyon gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden Nuri Çolakoğlu’nun hazırladığı ‘Kasım 1938-Dünya Basınında Atatürk’ adlı kitabı tüm Dergilik abonelerine ücretsiz olarak sunuluyor.
43 ülkeden 117 gazete yer alıyor
‘Kasım 1938-Dünya Basınında Atatürk’ kitabı, Nuri M. Çolakoğlu’nun 1987’de Londra’da hem Milliyet’in Büro Şefi, hem de BBC’nin Türkçe Yayınları Bölümü’nde programcı olarak çalıştığı günlerde hazırlanmaya başladı. Kitapta Güney Amerika’dan Japonya’ya, Güney Afrika’dan Kanada’ya, Avustralya’dan Mısır’a dünyanın uzak köşelerinde yayınlanan gazetelerde Atatürk’ün ölüm haberleri ve Atatürk’ü çağdaşlarının nasıl değerlendirdiği, ona başka ulusların nasıl veda ettikleri gözler önüne seriliyor. 622 sayfadan oluşan eser, Atatürk'ün ölümünü izleyen iki haftada 11-25 Kasım 1938 arasında yayınlanan 51 ülkeden 193 gazetede, 23 dilde yayımlanan makale, haber ve yorumlar bulunuyor.
Dergilik aboneleri bu özel esere http://dergilik.app/10Kasim linkinden ulaşabilecek.
Tarihe kayıt düşen kitap
Çolakoğlu bu çalışmanın önemli bir yanına dikkat çekerken şöyle diyor: “Bu kitap tarihe kayıt düşme amacıyla başladı. Atatürk’ün ömrünü verdiği değerler sistemi, yaşam tarzı ölümünün üstünden geçen yıllarla Türkiye’de kök salmış, yerleşmişti. Ama buna karşılık nereden nereye geldiğimiz hakkında bizde bir perspektif kayması olmuştu. Ancak o çağı yaşamış, 1920’lerin dağılmış, parçalanmış, ölmeye yüz tutmuş, geri bir toplumunun 20 yıldan kısa bir sürede, tıpkı önce etrafına koza ören bir tırtılın kısa sürede göz kamaştırıcı bir kelebeğe dönüşmesine tanık olmuş gazeteciler, bu olgu karşısındaki şaşkınlık ve hayranlığı dile getirmeye yetecek sözcük bulmakta zorlanıyor gibiydi.”
Yepyeni bir okuma alışkanlığı
Ülkemizde yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’ten dünyanın en popüler yabancı dergilerin yanı sıra sadece platforma özel hazırlanmış içerikleri de raflarına taşıyor. 1000’den fazla yabancı yayın, 1500’den fazla dergi ve 85 gazete ile toplam 1700 içerik online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geliyor. Tüm operatör müşterilerinin indirip keyifle kullanabileceği Dergilik uygulamasına dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor.
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