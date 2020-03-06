Dünya basınında gündem İdlib ateşkesi! İşte ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'da manşetler...

06 Mart 2020 Cuma 13:02 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 13:02

ABD, İngiltere ve Almanya'daki dev medya kuruluşlarının gazeteleri ve yayın organları İdlib'den çıkan uzlaşmaya dikkat çekti, anlaşmanın detaylarını yayınladı. Ateşkesin kalıcılığı üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

İşte dünya basınında İdlib ateşkesi

İNGİLTERE'DEKİ MANŞETLER

İngiliz yayın kuruluşu BBC haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vladimir Putin'in altı saatlik görüşmeden sonra anlaşmaya vardığını duyurdu. Ateşkese dair detaylar paylaşıldı.

Bir başka İngiliz yayın kuruluşu Guardian, anlaşmayı, "Erdoğan ve Putin, son görüşmede Suriye'de ateşkesi güvence altına aldı" başlığıyla gördü.

Gazete ateşkesi, Suriye'nin kuzeybatısındaki felaketten kaçınmak için son şans olarak değerlendirdi.

ALMAN BASININDAKİ MANŞETLER

Ateşkesi manşetine taşıyan Alman yayın kuruluşu Deutsche Welle haberi "Erdoğan ve Putin İdlib'de ateşkeste uzlaştı" başlığıyla verdi.

ABD'DE TEK GÜNDEM İDLİB OLDU

Washington Post gazetesi, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını okurlarına duyurdu.

New York Times gazetesi, ateşkesi okurlarına duyurdu. Rusya'nın asıl hedefinin NATO'yu bölme projesini korumak olduğu ileri sürüldü.

Ateşkesin yankı bulduğu bir diğer yayın kuruluşu El Cezire'ydi. El Cezire, farklı tarafları destekleyen liderlerin askeri ateşkese aracılık ettiğine yer verdi.

Rus basını da ateşkese geniş yer verdi. Russia Today, gerginliğin tırmandığı bölgede ateşkesi öne çıkardı.

Sputnik ise Türk ve Rus askerlerinin birlikte yapacağı ortak devriyelere öncelik verdi. Ateşkesin detaylarına geniş yer ayırdı.

FRANSIZ BASININDA NELER YAZILDI?

Associated Press, Reuters, Agence France-Press iki liderin bir araya gelişleriyle başlayan süreci yakından takip etti. Anlaşmaya dair tüm ayrıntıları anında servis etti.