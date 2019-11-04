''Dünya bilsin HDP bir taşeron örgüttür''
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Aileler, “Bütün dünya bilsin HDP bir taşeron örgüttür ve çocuklarımızı onlar götürdü. Nasıl götürmüşler ise öylede getirecekler” dedi.
Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 3’üncü ayında da devam ediyor. Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 2 aydır oturma eyleminde. İki aydır asker yeğeni için nöbette olduğunu belirten amca Avunan, 2 ay değil, 2 yıl, değil 10 yıl da geçerse kendisinin yeğeni için oturmaya devam edeceğini söyledi.
81 İLDEN ANNE VAR
Avunan, “HDP’liler bizlere ‘siz ne istiyorsunuz HDP’lilerden’ diyor. Biz biliyoruz ne istediğimizi. Evladımız nereden gitmiş, kim götürmüş bunlar götürmüş. Öyle kapıların arkasında oturarak, biz onların çocuklarını götürmemişiz, valiye gitsinler, bilmem AK Parti’ye gitsinler gibi sözler söylemesinler. Bizlerde diyoruz, bizim çocuklarımızı üstüne basa basa diyoruz bizim çocuklarımızı HDP götürmüş. Bütün dünya bilsin HDP bir taşeron örgüttür ve çocuklarımızı onlar götürmüşler. Nasıl götürmüşler ise öylede getirecekler” dedi.Şehmus Kaya ise, “Burada Diyarbakırlı anne babalar yok, burada Türkiye’nin 81 vilayetinden çocukları kaçırılan anne ve babalar bulunuyor” diye konuştu.
Anneler Mehmetçiğe atkı ördü
Oturma eylemi yapan anneler, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Mehmetçik için atkı ördü. Anneler, “Mehmetçiğe gönülden atkı örüyoruz. Her zaman onların yanındayız” dedi.
Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan anneler, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye Milli Ordusu ile Suriye’nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’na destek olmak için ördüğü atkıları burada görev alan askerlere gönderecek. İstanbul’dan 4 yıl önce dağa kaçırılan oğlu Mehmet için Diyarbakır’a gelerek oturma eylemine katılan anne İmmihan Nilifırka, Mehmetçik için atkı ve bere örmeye başladıklarını belirterek, “Allah Mehmetçik’i korusun, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Onlara katkımız olsun, Mehmetçik üşümesin diye atkı örüyoruz” diye konuştu.
YANLARINDAYIZ
Songül Altıntaş ise harekata katılan askere destek olmak istediklerini söyledi. Barış Pınarı Harekatı’ndaki Mehmetçik’e ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan için atkı örmeye başladıklarını, Mehmetçiğin vatanı için mücadele ettiğini vurgulayan Altıntaş, “Onların üşümemesi için atkı örüyoruz. Her zaman Mehmetçiğin yanındayız” diye konuştu.
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