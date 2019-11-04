Çocuklarının teröristler tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül’de merkez Bağlar ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde bulunan HDP Diyarbakır il binası önüne gelen ailelerin oturma eylemi 3’üncü ayında da devam ediyor. Muhittin Avunan, usta birliğine giderken yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırılan yeğeni Bingöllü Emrah Avunan (24) için 2 aydır oturma eyleminde. İki aydır asker yeğeni için nöbette olduğunu belirten amca Avunan, 2 ay değil, 2 yıl, değil 10 yıl da geçerse kendisinin yeğeni için oturmaya devam edeceğini söyledi.

81 İLDEN ANNE VAR

Avunan, “HDP’liler bizlere ‘siz ne istiyorsunuz HDP’lilerden’ diyor. Biz biliyoruz ne istediğimizi. Evladımız nereden gitmiş, kim götürmüş bunlar götürmüş. Öyle kapıların arkasında oturarak, biz onların çocuklarını götürmemişiz, valiye gitsinler, bilmem AK Parti’ye gitsinler gibi sözler söylemesinler. Bizlerde diyoruz, bizim çocuklarımızı üstüne basa basa diyoruz bizim çocuklarımızı HDP götürmüş. Bütün dünya bilsin HDP bir taşeron örgüttür ve çocuklarımızı onlar götürmüşler. Nasıl götürmüşler ise öylede getirecekler” dedi.Şehmus Kaya ise, “Burada Diyarbakırlı anne babalar yok, burada Türkiye’nin 81 vilayetinden çocukları kaçırılan anne ve babalar bulunuyor” diye konuştu.