O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7332
  • 6,3623
  • 274.905
  • 99838.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Dünya bu olayı konuşuyor! 67 yaşındaki kadın doğum yaptı

Çin'de normal yolla hamile kalan 67 yaşındaki bir kadının doğum yaptığı bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CNN'nin haberine göre, Çin'in Şandong eyaletinde, soyadının Tian olduğu belirtilen 67 yaşındaki kadın, emekli olmadan önce görev yaptığı Zaozhuang Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesi'nde cuma günü sezaryenle bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Hastanenin bir sözcüsü CNN'e, Tian'ın "doğal yolla" hamile kaldığını aktardı.

Doğumun ardından anne ve bebeğinin yoğum bakım ünitesine alındığını belirten sözcü, bugün itibarıyla her ikisinin yaşam bulgularının da normal seviyede olduğu bilgisini paylaştı.

Doğumu yaptıran doktorlardan Liu Chengwen, Çin Merkezi Televizyonuna (CCTV) yaptığı açıklamada, çeşitli sağlık sorunları bulunan Tian'ın, sezaryenle doğum yaptığını dile getirerek, "İleri yaş gebeliği ve çeşitli komplikasyonlara rağmen oldukça şanslıydık." dedi.

Doktor Liu, 67 yaşındaki anne Tian'ın yumurtalıklarının, 40'lı yaşlardaki kadınların yumurtalıklarıyla benzer durumda olduğunu söyledi. 

Bebeğin, 2,56 kilogram doğduğu bilgisi paylaşıldı.

- BEBEĞE "CENNETTEN GÖNDERİLEN HEDİYE" ANLAMI TAŞIYAN İSİM VERİLDİ

Anne Tian'ın eşi 68 yaşındaki Huang, "Qilu Evening News" gazetesine, çiftin yeni bebeklerine "cennetten gönderilen hediye" anlamına gelen "Tianci" adını koymaya karar verdiklerini ifade etti.

Biri kız, biri erkek 2 çocuk, birkaç torun sahibi olduklarını anlatan Huang, en büyük torunlarının bu yıl 18 yaşına girdiğini söyledi.

Çiftin çocuklarının, ebeveynlerinin yeni bir bebek sahibi olmasına karşı çıktığı ifade edilirken, Tian, ​​CCTV'ye "Kızım, bu küçük bebeği doğurursam, bizimle tüm bağlarını koparacağını söyledi." diye konuştu.

"South China Morning Post" gazetesinin yerel basına dayandırdığı haberinde, anne Tian'ın doğumun "sancılı" olduğunu söylediği, eşi Huang'ın ise "110 yaşına kadar yaşamaya gayret göstereceğiz." dediği aktarıldı.

- "ÜLKEDE DOĞUM YAPAN EN YAŞLI KADIN" OLABİLECEĞİ BELİRTİLİYOR

"China Daily" gazetesinin haberine göre, 2016'da Çin'in Jilin eyaletinden 64 yaşındaki bir kadın, erkek çocuk dünyaya getirmişti.

Tian'ın, "ülkede doğum yapan en yaşlı kadın" olabileceği ifade ediliyor.

Geçen ay, Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde, tüp bebek tedavisi gördükten sonra hamile kalan 73 yaşındaki bir kadın, ikiz bebek dünyaya getirmişti.

Rasulayn´da terör örgütü PKK/YPG´ye ait yeni bir tünel daha tespit edildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan 'harekat' açıklaması

Başkan Erdoğan 'harekat' açıklaması

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Bu tarihlere dikkat! Sağanak yağış geliyor

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Cenevre'den önemli Suriye toplantısı: Yarın bir araya gelecekler

Gri listeye bir çizik daha!

Gri listeye bir çizik daha!

Medipol Başakşehir-Trabzonspor CANLI ANLATIM

Medipol Başakşehir-Trabzonspor CANLI ANLATIM

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

Cumhurbaşkanlığından Cumhuriyet'in 96. yılına özel video

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

O artık en yaşlı anne! Dünya bu olayı konuşuyor

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'

Antalya'da korku dolu anlar! 'İlk kez böyle bir şey görüyorum'
 

POPÜLER HABERLER

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

Teröristlerden Tel Abyad´da hain tuzak! Böyle imha edildi

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında

Bu kabilede erkekler kadınlar için süsleniyor

Bu kabilede erkekler kadınlar için süsleniyor

Bu besin karaciğerdeki zehri atıyor!

Bu besin karaciğerdeki zehri atıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA