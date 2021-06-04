İSTANBUL 21°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Haziran 2021 Cuma / 23 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6571
  • EURO
    10,5375
  • ALTIN
    525.779
  • BIST100
    1432.93
Güncel

Dünya devinden Türkiye açıklaması

Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu olan SunExpress, Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların 6 Haziran'dan itibaren karantina uygulamasından tamamen muaf tutulacağını duyurdu.

AA04 Haziran 2021 Cuma 19:31 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 19:31
ABONE OL

SunExpress'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli yolcularımız, 6 Haziran itibarıyla Alman Hükümeti, Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler listesinden çıkarıp riskli ülkeler listesine dahil edecektir. Bu doğrultuda ilgili tarihten itibaren Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcularımızın karantina uygulamasından tamamen muaf tutulacağını paylaşmaktan mutluluk duyarız. Seyahatinizden önce Kovid-19 test sonucu veya aşı/bağışıklık sertifikası sunma zorunluluğunun aynı şekilde devam edeceğini hatırlatmak isteriz."

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.