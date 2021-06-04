Dünya devinden Türkiye açıklaması

AA 04 Haziran 2021 Cuma 19:31 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 19:31

SunExpress'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Değerli yolcularımız, 6 Haziran itibarıyla Alman Hükümeti, Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler listesinden çıkarıp riskli ülkeler listesine dahil edecektir. Bu doğrultuda ilgili tarihten itibaren Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcularımızın karantina uygulamasından tamamen muaf tutulacağını paylaşmaktan mutluluk duyarız. Seyahatinizden önce Kovid-19 test sonucu veya aşı/bağışıklık sertifikası sunma zorunluluğunun aynı şekilde devam edeceğini hatırlatmak isteriz."