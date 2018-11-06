Dünya dışı medeniyetlere yerimizi bildirmek için yeni bir yöntem keşfedildi

Bilim insanları uzun yıllardır gerçekleştirdikleri çalışmalar ile Dünya dışı bir gelişmiş medeniyet arayışında bulundular. Fakat şu ana kadar bu çalışmalardan nihai bir sonuç elde edebilmiş değiliz. MIT’de görev yapmakta olan bir araştırmacı, Dünya dışı yaşamı nasıl keşfedebileceğimizi bulamamış olsa da Dünya dışı gelişmiş medeniyetlere varlığımızı nasıl gösterebileceğimiz hakkında çok ciddi bir teori sundu.

Teoriye göre bir ya da iki megawatt’lık bir lazeri, 30 ile 45 metrelik bir teleskop kullanarak uzaya yansıtmamız halinde, Dünya dışı medeniyetlerin varlığımızdan haberdar olabilecekleri, Güneş’in kızılötesi enerjisinden farklı bir enerjiyi uzaya yansıtmış oluruz. Üstelik bu işaret öylesine güçlü bir sinyal olmuş olacak ki, 20 bin ışık yılı uzaklıkta bulunan medeniyetler dahi bu sinyali tespit edebilecekler.

Çalışmaya göre söz konusu lazer ile Dünya dışı medeniyetlere Mors alfabesi ile mesajlar göndermek dahi mümkün. Tabi bunun için öncelikle onlara Mors alfabesini öğretmemiz gerekecektir. Peki böyle bir lazer ‘işaretçiyi’ inşa etmek mümkün mü? Şili’de yapımı devam eden 39 metrelik bir teleskop bulunuyor. Ayrıca ABD Hava Kuvvetleri’nin YAL-1 lazeri, söz konusu teoride gerekli olan enerjiyi sağlayabiliyor.

Ancak böylesine büyük bir işaretçi inşa etmek bazı sorunları da beraberinde getirecek. Öncelikle böylesine güçlü bir lazere doğrudan çıplak gözle bakmak gözler için fazlasıyla zararlı olabilir. Ayrıca bu lazer, içinden geçmekte olan uzay aracının kamera sistemlerinin bozulmasına neden olabilir. Dolayısı ile böyle bir lazer teleskobu Ay yörüngesindeki bir konuma inşa etmek daha masraflı ancak daha güvenli olacaktır.

(Webtekno)