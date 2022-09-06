Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan geleneksel sporların önemine dikkat çekti

Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun da katıldığı, Bursa'nın İznik ilçesinde 29 Eylül-2 Ekim'de gerçekleştirilecek 4. Dünya Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, kurumsallaşmanın güçlenmesinde bu tarz önemli müsabakaların, yarışmaların çok ciddi katkısının olduğunu söyledi.

Dünya Göçebe Oyunları'nın dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Buradaki müsabakaların düzeyleri arttıkça buraya katılan ülkelerdeki kurumsallaşma da artacak. Biz, Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak merkezimizi Bişkek'ten 2017 yılında İstanbul'a taşıdığımızda geleneksel sporlar alanında yaklaşık 55 federasyon içinde sadece bir federasyon vardı ama bugün geldiğimiz noktada bugüne kadar yapılan çalışmalar, müsabakalar, etkinlikler neticesinde Türkiye'de 4 tane geleneksel spor federasyonu var." diye konuştu.

Erdoğan, Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu, Geleneksel Atlı Sporlar Federasyonu ve yeni kurulan Geleneksel Güreşler Federasyonu ile geleneksel sporların kurumsal altyapısının Türkiye'de güçlendiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bizim diğer üye ülkelerimizde de kurumsal yapılarda olumlu yönde gelişmeleri müşahede ediyoruz. Bugüne kadar 13 ülkenin gençlik spor bakanlarıyla Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak geleneksel sporların desteklenmesine yönelik niyet belgelerini imzaladık. Bu yöndeki çalışmalarımızı da hem daha fazla ülkenin gençlik spor bakanıyla imzalamaya devam ediyoruz hem uluslararası kuruluşlarla, UNESCO, Birleşmiş Milletler, Habitat gibi çalışmalarla geleneksel sporların sadece kırsalda değil şehirlerde de takip edilmesini, yaygınlaşmasını destekliyoruz. Geleneksel sporların ihyasının, geleneksel sporların popülerleştirilmesinin, dünyada kaybolmaya yüz tutan kültürlerin korunması ve milletlerin kendi kültürlerini yaşamayla ilgili özgüven duygusuna sahip olmaları noktasında önemli olduğunu düşünüyoruz. Dünyada spordan uzak olan, sporla sağlıklı ve devamlı irtibatı olmayan yüz milyonlarca insanın yeniden spora angaje olması için geleneksel sporların önemli rol oynayacağına da inanıyoruz."

- "BU OYUNLARLA BİRLİKTE KAZANAN TABİİ Kİ DÜNYA OLACAK"

Türk Devletler Teşkilatı'na geleneksel sporların en önemli destekleyicisi uluslararası kuruluşlardan bir tanesi oldukları için teşekkür ettiğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kırgızistan'a, bu oyunları üç defa ülkelerinde başarıyla gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum ve tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Sayın Cumhurbaşkanına, Sayın Gençlik Spor Bakanına dördüncü oyunları başarıyla gerçekleştirmek üzere ortaya koydukları gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Hazırlık Komitesi Başkanı Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanımız Hakan Bey'e ve diğer bütün ekip arkadaşlarına bu sahanın hazırlanmasında emeği olan Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İznik Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu oyunlarla birlikte kazanan tabii ki dünya olacak.''