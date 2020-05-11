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Güncel

Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 4 milyon 200 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 200 bini geçti.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:41 - Güncelleme: 11 Mayıs 2020 Pazartesi 13:41
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