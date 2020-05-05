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Güncel

Dünya genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti

Dünya genelinde Kovid-19 salgınında iyileşenlerin sayısı 1 milyon 200 bini geçti.

05 Mayıs 2020 Salı 08:55 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 08:55
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