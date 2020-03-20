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Dünya

Koronavirüs kabusu sürüyor! Hayatını kaybeden kişi sayısı 10 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı.

20 Mart 2020 Cuma 10:02 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 10:08
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