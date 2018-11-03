İran Meclisi Ulusal Güvenlik Başkanı Felahetpişe: Dünya halkları Türk yetkilileri şerefli insanlar olarak andı

Felahetpişe, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, ABD yaptırımları ve Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Eski bir gazeteci olarak kendisinin de Kaşıkçı meselesinde diplomatik kaygıları dikkate almadan ilk günden tutum aldığını belirten Felahetpişe, konunun takipçisi olmalarından dolayı Türk hükümeti, yargısı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a övgülerde bulundu.

Kaşıkçı cinayetinin aşırıcı düşüncelerin bir sonucu olduğunu ifade eden Felahetpişe, "Türkiye hükümeti merhum Kaşıkçı meselesinde çok iyi iş çıkardı. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsı konuyu iyi yönetti. İstanbul Başsavcılığı da cinayet konusunda iyi bir çalışma yürüttü. Dünya halkları Türkiye'nin siyasi ve yargı yetkililerini şerefli yetkililer ve insanlar olarak andı. Türkiye'nin bütün organlarıyla bu konunun köküne inip nihayete erdirmesi gerekiyor." dedi.

Meselenin bölgesel siyasi hesaplardan uzak bir şekilde insani yönüyle ele alınması gerektiğini vurgulayan Felahetpişe, Türkiye'nin iyi bir şekilde takip ettiği konuyu faillerini ortaya çıkararak sonuçlandırması gerektiğini ifade etti.

Felahetpişe, faillerin ortaya çıkarılmaması durumunda bölgede buna benzer birçok cinayetin işlenebileceğine dikkati çekti.

- "İran ile ABD arasındaki müzakereler tabu değildir"

Felahetpişe, İran ile ABD arasındaki görüşme tartışmalarıyla ilgili olarak da müzakerelerin artık bir tabu olmadığını, dünyanın ABD'den, ABD'nin de Başkan Donald Trump'tan ibaret olmadığını savundu.

ABD ile müzakereler için İran'ın kapıları kapatmaması gerektiğini söyleyen Felahetpişe, eskiden askeri seçenekler ve saldırıların gündemde olduğunu ancak şimdi iki ülke arasındaki konuşma tarzının çok değiştiğini kaydetti.

Trump'ın yeniden uygulama kararı aldığı yaptırımlar nedeniyle hâlihazırda müzakere ortamı olmadığına dikkati çeken Felahetpişe, bununla birlikte iki tarafın da savaş gibi bir stratejilerinin olmadığını söyledi.