Dünya Kaşıkçı cinayetini konuşurken sarhoş prensler alem yaptı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, cinayete kurban gitti. Gazeteci, 2 Ekim'de girdiği İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda Arabistan'dan gönderilen infaz timi tarafından katledildi. Herkes "Cinayet emrini kim verdi" sorusuna kilitlendi. Olayla ilgili Veliaht Prens Selman'ın yakınındaki isimlerin adı, cinayet soruşturmasına girdi. Arabistan savcısından da "Cinayetle Selman'ın ilgisi yok" açıklaması geldi! Gözlerin çevrildiği Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk yurt dışı seyahatini Birleşik Adap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştirdi. Selman, Osmanlı'ya dil uzatma cürretini gösteren Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir araya geldi.

Muhammed bin Zayed'in Kaşıkçı cinayeti sonrası Lübnan'dan 4 kişilik ekip göndererek Muhammed bin Selman'ın adamlarıyla beraber konsolosluktaki delillerin yok edilmesine destek verdiği belirlendi. Aynı isim daha önce tetikçisi Muhammed Dahlan'ı kullanarak 15 Temmuz hain darbe girişimini de finanse etmişti. O prens önceki gece bir başka Türkiye düşmanı isim BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf Uteybe'nin Dubai'de verdiği akşam yemeğinde boy gösterdi. Yemekten sonra yanına Muhammed bin Selman'ı da alarak içkilerin su gibi aktığı yat partisine geçti. Prens Selman ve Prens Zayed, partide kızlarla doyasıya eğlendi! Sarhoş olan Zayed, kızlarla dans edip, kameralara poz verdi.