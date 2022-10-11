Dünya Kız Çocukları Günü'nde evlatlarını terörün pençesinden kurtarmak için nöbetteler

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 1135'inci gününde sürüyor.

Günden güne ülkenin dört bir yanından sağlanan katılımla evlat nöbeti tutan aile sayısı 315'e ulaşırken, oturma eylemi sayesinde 38 aile çocuğunu terörün pençesinden kurtardı.

Yaz kış, kar yağmur, bayram demeden kararlılıkla oturma eylemini sürdüren aileler arasında, kız çocuklarını bekleyen anne ve babalar da var.

Dünya Kız Çocukları Günü'nde ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla eylemi sürdüren aileler, evlatlarından gelecek müjdeli haberi bekliyor.

- "BİR ANNE OLARAK 9 YIL EVLADIMI GÖRMEDİM"

İstanbul'dan 9 yıl önce 17 yaşında dağa götürülen kızı Ceylan için oturma eylemi yapan anne Türkan Mutlu, AA muhabirine, evladının üniversiteye başlamasına 2 gün kala dağa götürüldüğünü ve hayatının elinden alındığını söyledi.

Kızını çok aradığını ancak bulamadığını anlatan Mutlu, "Çocuklarımızın dağa götürülmesinde HDP'nin eli var." dedi.

Mutlu, HDP ile kendilerine destek vermeyen insan hakları savunucularına tepkilerini dile getirerek, "HDP, 'kadın, yaşam, özgürlük' diyor, bizim üzerimizden oyun oynuyor, ikiyüzlülük yapıyor. Hani 'insan hakları' diyordunuz, hani 'Kadınlar ölmesin, ezilmesin, eziyet çekmesin.' diyordunuz. Siz Ceylan'ımın elindeki kalemi kırıp silah verdiniz, ölüme gönderdiniz. Neden bu kız çocukları dağda? İnsan hakları savunucuları neden kız çocuklarımız için bize destek vermiyor?" diye konuştu.

Türkan Mutlu, "Evlatlarımız, kız çocuklarımız elimizden alındı, götürüldü. Ne ölüsü ne de dirisi var. Neden bir gün bize destek vermediler? Bu vicdansızlıktır. Kızlarımız ölüyor. Bir anne olarak 9 yıl evladımı görmedim." ifadelerini kullandı.

- "Kızımı çok özledim, onu almadan bir yere gitmeyeceğim"

Kızı Zahide için evlat nöbeti tutan anne Zebude Öner de kızının çalıştığını, evlilik hazırlığı yaparken Hakkari'den 8 yıl önce 23 yaşında kandırılarak dağa götürüldüğünü belirtti.

Öner, "Kızımı kandırdılar, PKK'ya teslim ettiler. Ne bayramımız bayram ne günümüz gün. Kızımı çok özledim, onu almadan bir yere gitmeyeceğim." dedi.

Dağa 7 yıl önce 23 yaşında götürülen Hatun için eylem yapan anne Nihan Çiçek, kızından ayrı hayatının altüst olduğunu söyledi.



Kızının evlilik arifesindeyken dağa götürüldüğünü anlatan Çiçek, "Düğün salonu tutulmuştu. O benim bir tanemdi. Benden ne için çaldılar?" ifadelerini kullandı.