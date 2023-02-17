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Dünya Liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonları ile geçmiş olsun mesajlarını iletiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayan bazı ülkelerin liderleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

AA17 Şubat 2023 Cuma 18:26 - Güncelleme:
Dünya Liderleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonları ile geçmiş olsun mesajlarını iletiyor
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Komsiç, kabulde, deprem dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bu arada, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Japonya Başbakanı Fumio Kişida, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa dileğinde bulundu.

Kabul ve görüşmelerde liderler, Türkiye'ye desteklerini ve Türk halkıyla dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

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