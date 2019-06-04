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Dünya liderlerinden Ramazan Bayramı mesajları

Gönülleri birleştiren ramazan ayını geride bırakan İslam alemi, Ramazan Bayramı’nı kutluyor. Birliğin, beraberliğin ve paylaşmanın yoğun biçimde yaşandığı ramazan ayının ardından, ülke liderleri de Müslümanların Ramazan Bayramı’na ilişkin tebrik mesajları yayımlamaya başladı.

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Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan milyonlarca Müslüman, Ramazan Bayramı’nı kutluyor. Oruç ayını geride bırakan İslâm alemi bayram namazı için camileri doldururken, birçok lider de Müslümanların Ramazan Bayramı’nı tebrik için mesaj yayımlamaya başladı.
 
ABD
 
Beyaz Saray’dan ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump adına yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı’nın herkese huzur ve barış getirmesini diliyoruz. Dünya halklarının, Allah’ın sevgisini, bağışlayıcılığını ve iyi niyetini hissetmesi için dua ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.
 
İNGİLTERE
 
İngiltere Başbakanı Theresa May’in Ramazan Bayramı için yayımladığı mesajda ise, ramazan ayının getirdiği paylaşma, tolerans, saygı ve diğerkâmlık duygularına vurgu yapıldı. İngiltere’de yaşayan Müslümanların ramazan ayının getirdiği duyguları diğer inançlara sahip olan komşularıyla paylaştığı ifade edilen açıklamada, “Toplumumuzda korku ve nefreti körükleyen ideolojilere yer yoktur. Bu bağlamda İngiltere’deki ve dünyadaki bütün Müslümanlarla birlikte olduğumuzun bilinmesini isterim. Hayırlı Ramazanlar.” satırlarına yer verildi.
 
RUSYA
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı; iyiliği, merhameti ve ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımları teşvik ediyor. Ülkedeki Müslüman organizasyonlarının Rusya’da yaşayan insanların birliğine yönelik onurlu bir katkı yaptığının altını çizmek isterim. Rusya’daki Müslüman toplumun, paha biçilemez tarihi, kültürel ve dinî mirasına olağanüstü katkılarını sürdüreceğinden şüphem yoktur.” ifadeleri kullanıldı.

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