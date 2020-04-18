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Dünya Müslüman Alimler Birliği: Kovid-19 salgını, oruç tutmaya engel değil

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, hastalığa yakalananlar dışındakiler için oruç tutmaya engel oluşturmadığını duyurdu.

AA18 Nisan 2020 Cumartesi 17:10 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 17:18
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Birlikten yapılan yazılı açıklamada, ramazan ayı yaklaşırken, İslam aleminin ve dünyanın Kovid-19 konusundaki durumunun yakından takip edildiği belirtildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın döneminde oruç tutulup tutulmayacağı konusunda bir çok karmaşanın yaşandığına dikkatin çekildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ramazan ayında oruç tutmak İslam'ın en temel kurallarından biridir. Oruç tutmak, hastalık, seyahat, yaşlılık ve gebelik gibi durumlar sebebiyle muaf olanlar hariç tüm Müslümanların üzerine kesin hükümler ile farzdır. Kovid-19 da hastalığa yakalananlar hariç oruç tutmamak için geçerli bir sebep değildir. Bilimsel ve tıbbi araştırmalar, oruç tutmanın bağışıklık sistemini zayıflatmadığını, aksine vücuttaki hücreleri yenilediğini ve vücuda fayda sağladığını göstermiştir."

Sağlık önlemleri çerçevesinde camilerin kapalı olduğu ülkelerde Müslümanların teravih namazlarını da evlerinde kılması gerektiği aktarılan açıklamada, Müslüman ülkelere Kovid-19 tedbirleri kapsamında tüm mahkumları serbest bırakma, kapsamlı bir uzlaşıya vararak ramazan ayında savaşları durdurma, ablukaları kaldırma ve hapishanelerdeki alimleri serbest bırakma çağrısı yapıldı.

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