<p>Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.</p><img src='https://fotogaleri.star.com.tr/fotogaleri/maintmps/2020/03/12/120320209088.jpg'/><svg width='24' height='22' viewBox='0 0 24 22' fill='none' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg'><path fill-rule='evenodd' clip-rule='evenodd' d='M23.7033 3.15576C23.4972 2.87491 23.1788 2.69803 22.8315 2.67138L5.233 0.637083C4.8899 0.608351 4.5475 0.699629 4.26431 0.89543C4.0135 1.11323 3.84297 1.40886 3.77993 1.73501L3.48932 4.25369H18.9243C20.3959 4.28706 21.5858 5.46275 21.6367 6.93381V18.3324C21.6367 18.3008 21.7063 18.2692 21.7924 18.2301C21.8824 18.1892 21.9905 18.14 22.0565 18.074C22.3239 17.8641 22.4789 17.5421 22.4763 17.2022L23.9939 4.09219C24.0275 3.75355 23.9227 3.41578 23.7033 3.15576ZM13.5963 10.292C13.5963 11.0767 12.9602 11.7128 12.1755 11.7128C11.3908 11.7128 10.7547 11.0767 10.7547 10.292C10.7547 9.50731 11.3908 8.87118 12.1755 8.87118C12.9602 8.87118 13.5963 9.50731 13.5963 10.292ZM10.5287 17.2668C11.0632 17.7156 11.736 17.9664 12.4339 17.9772C12.9795 17.9839 13.5161 17.8385 13.9838 17.5574L20.3451 13.8762V20.1406C20.3451 20.851 19.6347 21.3676 18.9243 21.3676H1.1967C1.18535 21.368 1.174 21.3681 1.16265 21.3681C1.14091 21.3682 1.11918 21.3676 1.0975 21.3663C0.456502 21.3304 -0.034053 20.7816 0.00191956 20.1406V17.7511L5.00694 14.07C5.6082 13.6084 6.45512 13.6494 7.00897 14.1669L10.5287 17.2668ZM1.19673 5.54526H18.9243C19.6833 5.57672 20.2962 6.17569 20.345 6.93374V12.3585L13.3057 16.4595C12.7012 16.8176 11.9362 16.7527 11.4005 16.298L7.84858 13.1981C6.84312 12.3015 5.3463 12.2341 4.26431 13.0367L0.00195007 16.1366V6.93374C0.00195007 6.22334 0.486325 5.54526 1.19673 5.54526ZM9.4631 10.2919C9.4631 11.79 10.6775 13.0044 12.1755 13.0044C13.6736 13.0044 14.888 11.79 14.888 10.2919C14.888 8.79387 13.6735 7.5795 12.1755 7.5795C10.6775 7.5795 9.4631 8.79393 9.4631 10.2919Z' fill='#E60000'/></svg> Bilanço ağırlaşıyor! İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldiAyrtıntılar geliyor... </p>