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Dünya Sağlık Örgütü duyurdu... Avrupa artık krizinin merkez üssü!

Avrupa ülkeleri yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için ülke çapında karantinadan okul ve restoranların kapatılmasına kadar değişik önlemler aldı

AA13 Mart 2020 Cuma 19:39 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 20:13
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Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa'nın artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldiğini bildirdi.

Bilanço ağırlaşıyor! İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1016'ya yükseldi

Ayrtıntılar geliyor...     

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