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Dünya Sağlık Örgütü’nden Emine Erdoğan’a özel davet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) özel davetlisi olarak bugün İsviçre’nin Cenevre kentine gidiyor.

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Erdoğan, 28 Mayıs’a kadar Cenevre’de düzenlenen 72. Dünya Sağlık Asamblesi kapsamındaki yüksek düzeyli toplantıya DSÖ tarafından ana konuşmacı olarak davet edildi. “İnsani Durumlarda Kadın, Çocuk ve Gençlerin Sağlığı ve Refahı için İşbirliği” konulu brifing,bugün gerçekleştirilecek. DSÖ, Dünya Bankası ve DSÖ bünyesinde faaliyet gösteren Anne, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Ortaklığı’nın birlikte organize ettiği programda Erdoğan, kadın ve çocuk sağlığına ilişkin konuşma yapacak. Toplantıya DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom’un da katılması bekleniyor. Ayrıca Orta Doğu-Orta Asya için İnsani Yardım Ortaklıklarından Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı Rashid Khalikov, Dünya Bankası Grubu Sağlık, Beslenme ve Nüfus Bölümü Direktörü Tim Evans, DSÖ Anne, Çocuk ve Ergen Sağlığı Enstitüsü Direktörü Anshu Banerjee, Uluslararası Göç, Sağlık ve Kalkınma Merkezi İcra Direktörü Manuel Carballo, DSÖ Anne, Yenidoğan ve Çocuk Sağlığı Ortaklığı İcra Direktörü Helga Fogstad ve ALMA 2030 ve SUN Hareketi Liderlik Grubu Üyesi Joy Phumaphi konuşmacı olarak davet edildi.     

YETİMLER GÜNÜ PAYLAŞIMI

Emine Erdoğan, Twitter’dan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada “Bugün dünyada 400 milyondan fazla yetim çocuk var. Her biri hayata tutunmaya çalışıyor” ifadesini kullandı. Emine Erdoğan, “#DünyaYetimlerGünü” etiketiyle paylaştığı mesajda, şunları kaydetti: “Bizler yetim bir peygamberin ümmeti olarak, yetimin yüzündeki tebessümün dünyayı güzelleştireceğine inanıyoruz. Bir yetimi sevindirip, yüzünü güldürene ne mutlu.”    

MSB´den ''Milli Mücadele´ye Adım Adım'' paylaşımı

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