Dünya sarılma günü ne zaman? Dünya sarılma günü sözleri ve mesajları

20 Ocak 2021 Çarşamba 11:09 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 11:09

Dünya sarılma günü ne zaman? sorusunun yanıtı arama motorlarında aratılmaya başlandı. Dünya Sarılma Günü her yıl 21 Ocak'ta kutlanıyor. Dünya Sarılma veya Kucaklaşma Günü, ilk olarak 21 Ocak 1986 tarihinde Michigan’da kutlanmaya başlandı. O günden bu güne dünyanın birçok ülkesinde hatırlanıp kutlanıyor. Dünya sarılma günü sözleri ve mesajları bu kapsamda paylaşılıyor. Tüm dünyada bu gün güzel paylaşımlarla hatırlanıyor. Bu özel günü sevdiklerine güzel Dünya sarılma günü sözleri ve mesajları paylaşarak geçirmek isteyenler sarılma fotoğraflarını araştırıyor. İşte en güzel Dünya sarılma günü sözleri ve mesajları

DÜNYA SARILMA GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya sarılma günü, sarılmaya ve kucaklaşmaya adanmış yıllık gerçekleşen bir etkinliktir. İddialara göre dünya sarılma günü ilk olarak 21 Ocak 1986'da ABD, Clio, Michigan'da kutlandı.

Dünya sarılma günü fikri, herkesi aile ve arkadaşlarına daha sık sarılmaya teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Dünya sarılma günü her yıl 21 Ocak tarihinde kutlanmaktadır.

DÜNYA SARILMA GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Sarıl ki, kurak topraklarımda sevdiğin çiçekler açsın.

Bana dünyayı kucakla deseler anneme sarılırım. Zamanınız varken bol bol sarılın.

Bugün 21 Ocak Dünya Sarılma Günü. İçten ve sevgi dolu bir kucaklaşmanın verdiği mutluluğu hissetmek için siz de sevdiklerinize sarılmayı ihmal etmeyin

Öyle bir an gelir ki; kocaman kocaman sarılmak istediğin insana, küçücük bir “merhaba” dersin.

Sarılmak, iki yaralı ruhun birbirine merhem olma çabasıdır.

Bir insanın kollarıyla yapabileceği en güzel şeydir; sarılmak.

Gel, sarılınca her şey geçer..

Kıymet bilmek; Kaybedince arkasından ağlamak değil, yanındayken, sımsıkı sarılmaktır.

Özlemek mi? Gölgesini görsem sarılırım. Eğer konuşabilseydik çok şey anlatırdım sana.

Umutlarının bittiği yerde düşlerine sarıl; düşlerini paylaşacak birini ararsan ben buradayım.

Ne çok isterdim bir atkı olmayı üşüdüğünde boynuna sarılmayı benimki de hayal işte.

Kazadan beladan sakınır gibi sarıl. Bana öyle bir sarıl ki, kaburgalarımın altındaki de hissetsin.

Eğer sarıldığında kendinden geçiyorsan, doğru kişiye sarılıyorsun demektir.

Sarıl ki, kurak topraklarımda sevdiğin çiçekler açsın.

Üzerine gökyüzü sinmişliği var. Sarıl bana gökyüzü kokalım.

“Sarılmak için önce yürek gerekir. Kollar sonraki iş…” (Papatya Kokulu Hikayeler, Ender Haluk Derince)

Sana sarılmak dünyayı kucaklamak gibi. Mavi gibi huzurlu, gökyüzü gibi uçsuz bucaksız…

Kıymet bilmek; Kaybedince arkasından ağlamak değil, yanındayken, sımsıkı sarılmaktır.

Ne güzel şeydir sarılmak, her şeyden bir tutam katar...

Sarılmak, iki yaralı ruhun birbirine merhem olma çabasıdır.

Kimi sarılman için, kimi de defolup gitmen için sana sırtını döner.

Bazen öyle seversin ki; yılan olsa sarılır, yalan olsa inanırsın!

Eğer sarıldığında kendinden geçiyorsan, doğru kişiye sarılıyorsun demektir.

Sarılmaktan başka bir şey yapamayacağımız insanlar vardır. Böyle dostlar, arkadaşlar nasip etsin rabbim bize…

Sarılmak neden güzeldir bilir misin? Çünkü sağ tarafta kalp yoktur ve orası hep boştur. Sarılınca, sağ yanını onun kalbi doldurur. Aziz Nesin

Sana Allah’ı hatırlatacak bir arkadaş, dost bulunca ona sımsıkı sarıl, ondan ayrılma, onu küçümseme. Onu kendine devlet bil. İmam Gazali

Herkesin sımsıkı sarılmak istediği bir insan, deli gibi gitmek istediği bir şehir, içinde kaybolmak istediği bir kitap vardır.

Hani, diyorum ki, insanın gerçekten mükemmel bir dostu olsa. Ona, şöyle, içine sindire sindire, kocaman bir sarılsa. Yüreklilikle.