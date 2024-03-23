İSTANBUL 13°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mart 2024 Cumartesi / 14 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9826
  • EURO
    34,6764
  • ALTIN
    2225.8
  • BIST100
    9111.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Dünya Su Günü sebebiyle, Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı
Güncel

Dünya Su Günü sebebiyle, Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı

İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğünce, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Büyük Çamlıca Camisi'ne 'Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru' yazılı mahya asıldı.

AA23 Mart 2024 Cumartesi 13:05 - Güncelleme:
Dünya Su Günü sebebiyle, Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı
ABONE OL

Osmanlı devletinde Sultanahmet Camisi ile başlanan mahya geleneği sürdürülüyor.

Ramazana özel hazırlanan mahyalara bu yıl "su farkındalığı" da eklendi.

Büyük Çamlıca Camisi'ne "Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru" yazılı mahya asıldı.

Dünya Su Günü kapsamında Büyük Çamlıca Camisi'nde su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

Su kaynaklarının sürdürülebilir, verimli ve duyarlı kullanılması için ülke ölçeğinde büyük bir dönüşüm başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, hiçbir paydaşı geride bırakmadan aralıksız yürüttüğü çalışmalarla toplumsal farkındalığın güçlendirilmesini hedefliyor.

  • Çamlıca Camisi
  • mahya
  • su günü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.