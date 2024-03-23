Dünya Su Günü sebebiyle, Büyük Çamlıca Camisi'ne mahya asıldı

Osmanlı devletinde Sultanahmet Camisi ile başlanan mahya geleneği sürdürülüyor.

Ramazana özel hazırlanan mahyalara bu yıl "su farkındalığı" da eklendi.

Büyük Çamlıca Camisi'ne "Su Vatandır! Suyu Koru, Vatanı Koru" yazılı mahya asıldı.

Dünya Su Günü kapsamında Büyük Çamlıca Camisi'nde su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla etkinlik düzenlendi. Etkinliğe, İstanbul Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca da katıldı.

Su kaynaklarının sürdürülebilir, verimli ve duyarlı kullanılması için ülke ölçeğinde büyük bir dönüşüm başlatan Tarım ve Orman Bakanlığı, hiçbir paydaşı geride bırakmadan aralıksız yürüttüğü çalışmalarla toplumsal farkındalığın güçlendirilmesini hedefliyor.