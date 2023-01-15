Dünya Süryani Birliği'nden terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin İsveç'teki provokasyonu kınadı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği 1. Müsteşarı Çınar Ergin, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Daire Başkanı Adem Günaydın, YTB İskandinavya Ülkeleri Koordinatörü Hüseyin Çalışkan, YTB Uzman Yardımcı Selim Mürsel Yavuz, İsveç Süryani Metropoliti Bünyamin Ateş ile Dünya Süryaniler Birliği Başkan Yardımcısı Akgüç, İsveç'in Södetellje kentinde St Afram Kilisesi'nde bir araya geldi.

Akgüç, burada yaptığı konuşmada, "Dünya Süryaniler Birliği ve Avrupa Federasyonları olarak bizim Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, İsveç'in başkenti Stockholm'de yapılan hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu hareket sadece Cumhurbaşkanı'mıza yapılmamıştır, tüm Türkiye devletine, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılmıştır." ifadesini kullandı.

- "ORTAK DEĞERLERE VE GELDİĞİNİZ TOPRAKLARA SAHİP ÇIKMANIZ TAKDİRE ŞAYAN"



Türkiye'nin Stockholm Büyükelçisi Yönet Can Tezel de "Çok kültürlü bir dünyadayız. Bu ortamda hem değerlere sahip çıkmanız hem de geldiğiniz topraklara sahip çıkmanız takdire şayan. Ayrıca yaşadığınız ülkede başarı hikayeleri yazmanız da çok önemli. Daha önceki hükümetlerimiz gibi, Cumhurbaşkanlığımız da sizin meselelerinizi yakından takip ediyor." diye konuştu.

YTB Daire Başkanı Günaydın da kurum olarak sürekli Süryani toplumu ile bir araya geldiklerini söyleyerek Süryanilerin Türkiye'nin bir değeri olduğunu ve bu değeri kaybetme gibi bir lükslerinin bulunmadığını vurguladı.

Günaydın, bundan sonra da Süryani vatandaşlarla sık sık bir araya geleceklerini kaydetti.

YTB İskandinavya Ülkeleri Koordinatörü Çalışkan, Mardin'in Midyat ilçesinde farklı dinlerle uzun yıllardır beraberce yaşanan kadim kültürü devam ettirmeye çalıştıklarına işaret ederek Avrupa'da da "Midyat modeli" uyguladıklarını anlattı.