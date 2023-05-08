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Dünya tarihi kalabalığı konuşuyor: Şaşkınlıklarını gizleyemediler: Son yılların en büyük şovu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon vatandaşın katılım gösterdiği tarihi kalabalık dünya basınını şaşkına çevirdi. ABD merkezli CNN, '21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç' ifadelerini kullandı.

8 Mayıs 2023 Pazartesi 08:17 - Güncelleme:
Dünya tarihi kalabalığı konuşuyor: Şaşkınlıklarını gizleyemediler: Son yılların en büyük şovu
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin İstanbul'da gerçekleştirdiği tarihi gövde gösterisi dünyanın dikkatini çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde milyonlarca vatandaşla buluştu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren milyonlar akın akın İstanbul Atatürk Havalimanı'na gitti.

İstanbul'da gövde gösterisi! Başkan Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Gereken cevabı vereceksiniz

Miting alanındaki kalabalığı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi rakamın 1 milyon 700 bin olduğunu söyledi. Dünya basını da bu büyük gövde gösterisini manşetlerinden verdi.

DÜNYA BASINI ŞAŞKIN: 21 YILA RAĞMEN BU KADAR KALABALIK TOPLAMASI ÇOK İLGİNÇ

21 yıllık iktidarına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kalabalığı nasıl toplayabildiğini soran dünya basını şaşkınlığı gizleyemedi. Tarihi mitingi aktaran İngiltere merkezli BBC, "Bu miting son yıllarda dünyada ki en yüksek katılımlı şovu olabilir" yorumunda bulundu.

Bir diğer yayın kuruluşu ABD merkezli CNN International ise "21 yıllık iktidarından sonra Erdoğan'ın yaklaşık 2 milyon insanı bir meydana toplaması çok ilginç" ifadelerini kullandı.

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