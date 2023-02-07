Dünya Türkiye'nin acısını paylaştı

Türkiye'ye 65 ülke ve 13 uluslararası örgüt deprem nedeniyle taziyelerini iletti ve destekte bulundu.

Türkiye'ye devlet adamları arasındaki telefonlaşmalar, açıklamalar ve farklı yollarla desteğini bildiren ülkeler arasında ABD, Almanya, Arjantin, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Çekya, Çin, El Salvador, Endonezya, Ekvador, Ermenistan, Estonya, Fransa, Gürcistan, Güney Kore, Hindistan, Hırvatistan, Hollanda, Irak, İran, İspanya, İsrail, İtalya, İngiltere, İsviçre, Japonya, Karadağ, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kosova, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Lübnan, Libya, Macaristan, Malezya, Malta, Meksika, Mısır, Moldova, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Suudi Arabistan, Şili, Türkmenistan, Umman, Ürdün, Ukrayna, Yeni Zelanda ve Yunanistan yer aldı.

Depremin ilk anlarında yine NATO, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Eşgüdüm Ofisi, Uluslararası Kızılhaç Kızılay Dernekleri Federasyonu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Uluslararası Göç Teşkilatı, BM Çocuklara Yardım Fonu, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Dünya Gıda Programı, BM Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı, BM Afet Riskini Azaltma Ofisi ve Uluslararası Çalışma Teşkilatı gibi kuruluşlar da Türkiye'yle dayanışma gösterdi.