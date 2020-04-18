Dünya yetimlerinin duaları Türkiye'nin yanında

AA 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:35 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 12:35

Dernek Başkanı Tamer Kalender, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sudan'ın Darfur bölgesi Nyala eyaletindeki kamplarda zor şartlar altında yaşayan başta yetimler olmak üzere Müslümanlar için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Afrika'daki Kur'an-ı Kerim talebesi ve ihtiyaç sahipleriyle birebir irtibat halinde olduklarını anlatan Kalender, halkın desteğiyle bu ülkelere yaptıkları yardımlarla onların güven ve sevgisini kazandıklarını vurguladı.

Yardım yapılan ülkelerdeki mazlumların, Türkiye'nin gündemini yakından takip ettiğini belirten Kalender, şunları kaydetti:

"Onlar, kilometrelerce uzaktan kendilerine karşılıksız yardım getiren bu millete hep duacı. Hayırseverlerin desteğiyle ülkemizdeki belaların defi, salgın hastalıkların şifası için sadakalarla alınan kurbanlar, Darfur Yetim Eğitim Yurdu'nda kalan yetimlerin duaları eşliğinde kesildi. Yetim çocuklarımız, namaz kıldı ve hayırseverler için, özellikle dünya Müslümanları için dua etti. Böyle bir zamanda yetimlerin ve mazlumların duasına gerçekten ihtiyacımız var. Kısa sürede bu salgından kurtulmak için dua ediyoruz."

Kovid-19 salgınında alınması gereken tedbirlerin önemine işaret eden Kalender, "Bu süreçte öncelikle maddi tedbirleri almamız gerekiyor. Daha sonra manevi tedbirleri eksiksiz yapmalı. Sadaka vermeli, duaya sarılmalıyız. Yapacağımız bu hayırlı infaklarla inşallah bu zor günler kısa zamanda geçecektir." diye konuştu.

Yetimler ise "Allah’ım Türkiye'yi ve Müslüman memleketlerini bu hastalıktan koru. Türkiye'yi rahat ve huzurlu bir memleket kıl." diye dua etti.