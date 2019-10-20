Dünyaca ünlü deprem uzmanı uyardı! Mart'ın ilk haftası büyük bir deprem olacak

Bugün Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı paniğe neden olurken, deprem araştırmaları da hızla devam ediyor. Öte yandan dünyaca ünlü deprem kâhini Frank Hoogerbeets dün yaptığı açıklamada çarpıcı uyarılarda bulunmuştu. Deprem kahini, Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Korkutan uyarılarda bulunan Hoogerbeets Mart'ın ilk haftasında deprem olacağını söyledi.

DÜNYACA ÜNLÜ DEPREM KÂHİNİNDEN KORKUTAN UYARI! MART'IN İLK HAFTASI…

Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets AHaber'e yaptığı açıklamalarda çarpıcı uyarılarda bulundu. Frank Hoogerbeets beklenen deprem ile ilgili tarih verdi.