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Dünyaca ünlü deprem uzmanı uyardı! Mart'ın ilk haftası büyük bir deprem olacak

Son dönemde Türkiye ve çevresinde art arda depremler yaşanıyor. Yaşanan bu depremler vatandaşları tedirgin ederken, bugün Van’da 4.0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Akıllara ise dün dünyaca ünlü deprem kahini Frank Hoogerbeets'in yaptığı açıklamalar geldi. Kuzey Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili uyarılarda bulunan kâhin, korkutan deprem ile ilgili tarih de vermişti.

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Bugün Van'ın Muradiye ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan bu sarsıntı paniğe neden olurken, deprem araştırmaları da hızla devam ediyor. Öte yandan dünyaca ünlü deprem kâhini Frank Hoogerbeets dün yaptığı açıklamada çarpıcı uyarılarda bulunmuştu. Deprem kahini, Anadolu fayı ve beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu. Korkutan uyarılarda bulunan Hoogerbeets Mart'ın ilk haftasında deprem olacağını söyledi.

DÜNYACA ÜNLÜ DEPREM KÂHİNİNDEN KORKUTAN UYARI! MART'IN İLK HAFTASI…
 
Dünyaca ünlü deprem uzmanı Frank Hoogerbeets AHaber'e yaptığı açıklamalarda çarpıcı uyarılarda bulundu. Frank Hoogerbeets beklenen deprem ile ilgili tarih verdi.
 
İSTANBUL DEPREMİNİN ARDINDAN TÜRKÇE PAYLAŞIMDA BULUNMUŞTU!
 
Hatırlanacağı üzere Silivri'de yaşanan 5.8 büyüklüğünde deprem İstanbulluları büyük paniğe sürüklemiş ve Türkiye'den binlerce kullanıcı ünlü deprem kâhinini soru yağmuruna tutmuştu. Hoogerbeets ise Türkçe tweet atarak açıklamalarda bulunmuştu.
 
Sabah'ın haberine göre, Frank Hoogerbeets, kullanıcıların ısrarına kayıtsız kalamayarak dün Türkçe bir tweet attı. Hoogerbeets, Silivri depremine ilişkin, "Lütfen deprem yerlerini tahmin edebileceğimiz izlenimini edinmeyin. Yapamayız! Genel olarak gezegene uygulanan kritik zaman dilimlerini izole etme çabasıyla belirli gezegen geometrisine odaklanıyoruz, böylece deprem eğilimli bir bölgedeyseniz yüksek alarmda kalabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
 
Daha sonra bir Türkçe tweet daha atan Hoogerbeets sakin olmaları konusunda vatandaşları uyardı. Son olarak önceki gün Ahaber'e çıkan ünlü deprem uzmanı beklenen büyük İstanbul depremi ile ilgili açıklamalarda bulunurken, Mart ayını işaret ederek korkutan deprem uyarısında bulundu.
 

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