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Dünyaca ünlü şarkıcıdan Türkiye için yardım çağrısı

Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu.

AA14 Şubat 2023 Salı 00:05 - Güncelleme:
Dünyaca ünlü şarkıcıdan Türkiye için yardım çağrısı
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Martin, Instagram hesabında paylaştığı videoda, "Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye'de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor." dedi.

Sanatçılığın yanında UNICEF İyi Niyet Elçisi olarak da görev yaptığını hatırlatan Martin, "Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız." ifadelerini kullandı ve UNICEF'in bağış kampanyasının yer aldığı linki paylaştı.

Latin popunun kralı olarak bilinen sanatçı, 1990'lı yıllarda çıkardığı albümlerle şöhret kazandı, Grammy ve Latin Grammy ödüllerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü.

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