21 Nisan 2020 Salı 09:43 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 09:49

Dünya genelinde 2.5 milyon'a yakın vakanın yaşandığı koronavirüs salgınında edinilen önemli tecrübelerden biri de erken tedavi uygulaması oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka artış hızının azalmasında 'erken tedavinin' önemine dikkat çekerek, "Geç kalmanız akciğer iltihabına sebep olabilir. Biz bir İspanya, bir Amerika değiliz. Hastalığa erken müdahale etme imkanlarımız gücümüz var" ifadeleriyle vatandaşlara çağrı yaptı.

PEKİ ERKEN TEDAVİ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?



Yenisafak.com'da yer alan habere göre, Doç. Dr. Fatih Çiftçi erken tedavi uygulanan hastalarda stokin fırtınasının daha uyumlu geliştiğini belirterek, "Böylece hem hastanın vücut dengelerini sarsmıyor hem de salgını daha hafif atlatmasını sağlıyoruz. Solunum sıkıntısı ve vücuttaki oksijen parametrelerinin düşük olması gibi tablolar daha hafif surette gelişiyor. Hastaların iyileşme süresi kısalıyor." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs semptomları gösteren ama testi negatif çıkan hastalarda ilaç tedavisine başlandığını söyleyen Çiftçi, "Tomografide belirti varsa o kişide hemen ilaç tedavisine başlıyoruz" bilgisini paylaştı.

HER HASTAYA AYNI TEDAVİ YOK

Koronavirüs hastalarına özel tedavi uygulanabildiğini de belirten Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şablonlaşmış bir tedavi var ama herkese ayrı tedavi de uygulayabiliyoruz. Mesela epilepsi hastalarına hidroksiklorokin vermiyoruz. SMA hastaları varsa onlara da özel tedavi uygulanıyor. Kalp rahatsızlıkları, nörolojik sıkıntıları olanlara alternatif tedaviler uyguladığımız oluyor."

TOMOGRAFİ BİZE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Türkiye'nin salgına karşı birçok avantajının olduğunu belirten Çiftçi, "Erken tedavi bunlardan biri. Tomografi sayımız da bize avantaj sağlıyor. Toplumsal izolasyon da çok önemli katkılar sundu. İlk süreçte hastalıkla ilgili klişe tablo yoktu. Bu nedenle kaybettiğimiz hastalar oldu. Bunlar ilk kişilerdi. Erken teşhis ve tedavi yoktu ama gelinen noktada daha önemli bir noktadayız" dedi.

İKİ HAFTA SONRA İNİŞE GEÇEBİLİRİZ

"İki hafta sonra vaka sayısında inişe geçebiliriz" diyen Çiftçi, "Rehavete de kapılmamız gerekiyor" uyarısını yaptı.

BAKAN KOCA ERKEN TEDAVİNİN ÖNEMİNİ VURGULAMIŞTI

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede dünyadan farklı uygulamalara imza attığını anımsatan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sadece ilaç uygulaması değil. Yani hem ilaç uygulaması hem devamında yani hasta erken dönemde semptomu olduğunda erken dönemde başladığımız dünyadan farklı olarak herkese uyguladığımız, ücret almadığımız bir ilaçtan bahsediyorum. O ilacı erken başlıyoruz. Erken başlandığında pnömoniye dönüşümün azaldığını çok net görüyoruz. Devamında Çin'in daha çok entübe hastalar için kullandığı ama bizim antiviral ajan olarak solunum probleminin başladığı dönemde kullandığınız favipiravir ilacımız var. Onu kullanıyoruz, artı o dönemde yine kullandığımız bir başka makrolid dediğimiz ilaç grubundan bir ilacımız var. Devamında yine yoğun bakım şartlarında yüksek akımlı oksijeni son derece önemsiyoruz. Bundan çok fayda görüyoruz. Dünya halen bu hastaları erken cihaza bağlama yaklaşımını sergiliyor."

Bakan Koca, Türkiye'nin hastalıkta mücadele yöntemine ilişkin dünyaya hızlı bir şekilde yayın yapılması konusunun görüşüldüğünü belirterek, "Yani bu farklılığımızı biz dünya bilim insanına hızla yayın yaparak göstermek istiyoruz, bunu da yapacağımıza inanıyorum." demişti.